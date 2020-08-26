Многие учителя не вернулись в школу после дистанционного обучения

В школах Владимирской области не хватает учителей. Режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также последующий переход на дистанционное обучение губительно отразились на кадровом составе школ. Многие учителя покинули стены образовательных учреждений. Летом, когда директора стали готовиться к началу нового учебного года, выяснилось, что появился существенный недобор — порядка 500 человек.

Ольга Беляева, директор департамента образования Владимирской области:

К концу лета вакансии закрываются, педагоги находятся, жизнь продолжается.

Который год подряд сложности возникают с учителями начальных классов.

Хотя в этом году учеников начальной школы не увеличилось. Это связано с пандемией. Ряд возрастных учителей, которые были вынуждены уйти на больничный, не вернулись.

Молодежь приходит в школы, но им очень сложно. Хотя они продвинутые, но им не хватает практики организовать работу.

В базе данных центров занятости 216 вакансий учителей.

Все эти 200 с лишним вакансий обновлены на середину августа. Тем не менее Ольга Беляева сообщает, что в школы региона осталось найти 10-12 педагогов. Это учителя начальных классов и иностранных языков. По сути, все возможные варианты директора школ уже отработали. Остался еще шанс, что кто-то из трудоустроенных педагогов согласится на увеличение нагрузки. Учитель начальной школы может взять на себя ещё один класс. Правда, в новом учебном году это будет сложно сделать, потому что классы хотят развести по времени и помещениям.



— Классные руководители у нас есть. Дефицит наблюдается в начальных классах, но школы укомплектованы на 99%. Добираем специалистов-предметников, — говорит глава администрации Владимира Андрей Шохин.

Актуальные вакансии размещены на сайтах центров занятости муниципалитетов. Так, в школу № 26 Владимира требуется 3 учителя с зарплатой от 12 тысяч рублей, в школы № 2 и 5 по одному учителю-предметнику. Для сравнения, в камешковскую школу ищут аж 9 учителей с зарплатой от 15 до 20 тысяч рублей. Подробную информацию о том, как начнется учебный год в условиях пандемии, можно узнать из видео «Призыва».