Мэрия решила превратить кинотеатр «Художественный» в досуговый центр

Администрация Владимира заказывает новый проект по реставрации и приспособлению кинотеатра «Художественный» под общественный досуговый центр. Контракт на выполнение работ выставлен на торги на портале госзакупок. Его стоимость — 1,3 миллиона рублей. Проектировщикам дается максимум времени — 400 дней, до октября 2021 года. По окончании мэрия получит проект, состоящий из четырех разделов. Самый интересный касается общественного досугового центра. Эксперты должны дать оценку, возможно ли объект культурного наследия перепланировать под это назначение с учетом действующих противопожарных норм. Все возможные виды работ будут оценены на характеристики надежности и безопасности. На выходе у администрации будет заключение по инженерным изысканиям, эскиз и проект общественного досугового центра.

Кинопоказы хотят сохранить и в досуговом центре «Художественный».

В течение двух последних лет, когда всем в администрации уже стало ясно, что последний инвестор и концессионер не справится с реставрацией и не доведет дело с открытием кинотеатра до конца, неоднократно обсуждались варианты использования здания на Большой Московской, 13. Звучала идея создания молодежного театра. Костяк уже успешно существует при театре драмы под руководством Николая Горохова. После пожара в театре эта тема стала предельно актуальной. Но все понимают, что от реставрации здания в центре до открытия досугового заведения с кинотеатром пройдет не один и не два года.

Еще говорили про переезд и развитие на площадях кинотеатра клубов по месту жительства. Это было бы логично, учитывая транспортную доступность места и охранные ограничения. Никаких коммерческих интересов по открытию кафе, кинозала, торговых лавочек тут быть не может.

Здание кинотеатра «Художественный» в который раз возвращается в обслуживание администрации. Теперь его надо законсервировать еще как минимум на пару лет, пока не найдут деньги в бюджете или нового инвестора на открытие досугового центра.

Как «Призыв» сообщал ранее, в Меленках и Струнино ремонтируют культурно-досуговые центры. В них смогут представлять свои концертные номера и выступления коллективы и артисты.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»