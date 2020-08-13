Медовый Спас много событий припас

Успенский пост отличается такой же строгостью, что и Великий. Но меню в этот период точно не будет однообразным — недаром в народе его прозвали «Лакомка». Мясо, рыба, молоко и яйца, конечно, запрещены, зато начало поста выпадает на Медовый Спас. Стол в этот день должны украшать традиционные блюда с медом и маком: блины, пироги, коврижки и медовуха.

Продлится пост до 27 августа включительно. По понедельникам, средам и пятницам можно есть только сырые фрукты с овощами и хлеб. Во вторник и четверг допускаются горячие блюда без масла. В субботу и воскресенье допустимы красное вино и растительное масло. Церковь советует воздержаться от яблок и винограда до второго Спаса — Яблочного, который выпадает на 19 августа. По христианскому календарю это праздник Преображение Господне, в этот день верующие могут вкушать рыбу и пить вино вне зависимости от дня недели.

Но пост – это не просто ограничение в пище. Прежде всего это соблюдение духовной чистоты, попытка обратиться к Богу и искупить все прегрешения, допущенные ранее. В это время не играют свадьбы и всячески воздерживаются от всевозможных развлечений – громкой музыки, шумных компаний, вечеринок с алкоголем и танцами и прочего…

Татьяна Лысова

Заглавное фото: coffeet.ru