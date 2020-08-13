Медовый Спас много событий припас

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Шесть праздников в один день
Август богат на большие православные и народные праздники, корни которых уходят в стародавние времена. Среди них особо выделяются три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. По многолетней традиции, 14 августа празднуется Первый Спас – Медовый. Пчелы заканчивают сбор меда и начинают консервацию сот на зиму. Церковь в этот день отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста, а также почитает святых мучеников Маккавеев. Отсюда еще одно название этого дня — Маковей, или Маковый Спас. И дело не только в созвучии слов: к середине августа дозревает мак. Водосвятие, освящение колодцев, купание людей и скота — важные традиции этого православного летнего праздника. Поэтому его часто называют Спас на воде. На эту же дату приходится первый день Успенского поста.
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Праздник Спасителя и меда
Общее название августовским праздникам дано в честь Иисуса Христа – Спасителя. Возможно, и от традиции спасать душу воздержанием от пищи, потребляя только яблоки, мед и орехи. Именно таким был пост несколько столетий назад. Мед – главный атрибут Первого Спаса. Пасечники осеняют крестным знамением улья, вынимают соты и святят их в церкви. Мед дарят в знак уважения, а также раздают его нуждающимся. Отсюда и пошла пословица: «На Первый Спас даже нищий медку попробует». Освященному меду приписываются целебные свойства, которые он сохраняет на протяжении года.
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Происхождение древа Креста Господня
История возникновения праздника берет начало в глубокой древности. В Константинополе разразилась смертельная эпидемия. Чтобы как-то остановить болезнь, власти приняли решение вынести из храма Животворящий Крест Господень, на котором был распят Иисус. Как только его окунули во все водохранилища, реки и водные источники, снизошло спасение: повальная болезнь ушла из города. Это чудесное исцеление и послужило началом знаменитого среди христиан празднества Спаса на воде.
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Спас на воде
В этот день принято освящать воду в церквях и домах, а также проводить крестные ходы к водным источникам. Каждый старался попасть на водосвятие и окунуться в освященную воду, помогающую от болезней и порчи. Скот также купали и кропили святой водой. Чистили и освящали реки, ручьи, колодцы. Умывались росой для сохранения красоты и молодости. После этого праздника в воду не заходят: лето идет на спад, температура воздуха и воды понижается. Женщине, которая хочет иметь детей, в этот день нужно умыться колодезной водой. А умываясь, приговаривать: «Вспомни, Спас, про всех про нас, пошли кому радость, кому достаток, а мне — дитя. Да будет так! Аминь!»
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Семь святых мучеников Макковеев
На 14 августа приходится еще и день памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, который погибли в Древнем Израиле за веру, от которой не решились отказаться даже в момент смерти. Эти мужественные люди один за другим посвятили свои жизни Богу, показав, что разум, просвещенный верой, может не только усмирять страсти души, но и торжествовать над мучениями и смертью, имея подтверждение жизни вечной и нетленной. По созвучию в народной традиции считается, что Маккавеи как-то связаны с маком, который к этому времени как раз созревает. Поэтому у этого праздника есть еще одно название – Маковый Спас, или Маковей.
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Маковей
После сбора урожая мак в этот день освящали в храме. Эти зерна хозяйки хранили для Святой Вечери на Рождество, они являются обязательным компонентом главного блюда праздника – кутьи. Из мака наши предки готовили не только праздничные угощения, но и обереги от сглаза и порчи. К примеру, маковые зернышки, помещенные под порог, защитят ваш дом от негативного влияния. А маковый букет, дополненный подсолнухом, мятой, душицей, полынью и калиной, станет оригинальным украшением вашего интерьера и защитником от сглаза, порчи и колдовства. А также он может стать магнитом для привлечения в дом счастья, благополучия и изобилия. Кроме этого, освященный мак использовала девушка, которая хотела приворожить парня. Мелкими зернами она обильно обсевала парня трижды, говоря шепотом: «Чтоб ты меня бросил, когда соберешь вокруг себя этот мак».
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Начало Успенского поста
Успенский пост отличается такой же строгостью, что и Великий. Но меню в этот период точно не будет однообразным — недаром в народе его прозвали «Лакомка». Мясо, рыба, молоко и яйца, конечно, запрещены, зато начало поста выпадает на Медовый Спас. Стол в этот день должны украшать традиционные блюда с медом и маком: блины, пироги, коврижки и медовуха.
Продлится пост до 27 августа включительно. По понедельникам, средам и пятницам можно есть только сырые фрукты с овощами и хлеб. Во вторник и четверг допускаются горячие блюда без масла. В субботу и воскресенье допустимы красное вино и растительное масло. Церковь советует воздержаться от яблок и винограда до второго Спаса — Яблочного, который выпадает на 19 августа. По христианскому календарю это праздник Преображение Господне, в этот день верующие могут вкушать рыбу и пить вино вне зависимости от дня недели.
Но пост – это не просто ограничение в пище. Прежде всего это соблюдение духовной чистоты, попытка обратиться к Богу и искупить все прегрешения, допущенные ранее. В это время не играют свадьбы и всячески воздерживаются от всевозможных развлечений – громкой музыки, шумных компаний, вечеринок с алкоголем и танцами и прочего…
Татьяна Лысова
Заглавное фото: coffeet.ru
Обсуждение 2
яблоки нонче в ЦЕНЕ…точно подождем до 19 августа, а там глядишь и ростовские подвезут
Интересно, спасибо))