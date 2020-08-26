Медицинские колледжи набрали более 900 учащихся

Более 900 учащихся набрали в этом году медицинские колледжи Владимирской области. 437 человек зачислены на бюджетные места, еще 487 будут учиться за деньги, сообщает региональный департамент здравоохранения. Муромский колледж набрал 172 человека, Ковровский и Александровский – по 150 человек в каждое учебное заведение. Но больше всего учащихся зачислено во Владимирский базовый медицинский колледж – 452. На специальность «Сестринское дело» на очно-заочное обучение туда поступили 100 человек, 25 из них будут обучаться в структурном подразделении в Гусь-Хрустальном.

Бюджетных мест в медколледже Владимира в этом году стало больше: плюс 25 по специальности «Сестринское дело» на базе 9-го класса и плюс два места по специальности «Стоматология профилактическая».

Будущих медиков набирают 4 медколледжа: во Владимире, Коврове, Муроме и Александрове.

– Учитывая потребность региональной системы здравоохранения в медицинских работниках среднего звена, количество бюджетных мест ежегодно увеличивается, – приводит слова директора Владимирского базового медицинского колледжа Инны Морозовой пресс-служба департамента здравоохранения.

При этом конкурс в тот же Владимирский базовый медицинский колледж остается высоким. На 162 бюджетных места было подано 790 заявлений по пяти специальностям. Самые популярные направления: «Сестринское дело» среди выпускников девятых классов (проходной балл 4,65), «Лечебное дело» (4,56) и «Стоматология ортопедическая» (4,00). Проходные баллы по остальным специальностям распределились следующим образом: «Сестринское дело» — 4,25, «Стоматология профилактическая» — 4,19.

Как ранее сообщал Владимирстат, в 2019 году в медучреждениях региона работали 12 634 человека среднего медицинского персонала. По данным облздрава, не хватает 800 медсестер.

Ранее «Призыв» сообщал, что c 1 сентября снова начнет действовать сезонная скидка для школьников и студентов на проезд в электричках. Билет для учащихся будет стоить на 50% дешевле.