Медики рассказали, как восстановиться после коронавируса

Врачи во всем мире говорят о том, что если вы перенесли COVID-19 в легкой форме, то заболевание все равно не проходит бесследно для легких. Многие медики считают, что коронавирус опасен многочисленными осложнениями, которые могут проявиться через месяцы после вашего выздоровления. «Призыв» узнал, как восстановиться после перенесенной коронавирусной пневмонии. Какая реабилитация правильная? Что под запретом? И какие прогнозы на осень?

10 долгосрочных последствий после COVID-19

Народ поехал на моря, стал чаще посещать рестораны, кафе, магазины, забывая маски дома, перестав соблюдать социальную дистанцию. Но коронавирус-то никуда не исчез. И вот уже чиновники рапортуют о росте заболевших в Москве и Краснодарском крае. Во Владимирской области ситуация стабилизировалась: по индексу заболеваемости мы в светло-зеленой зоне, но количество больных не уменьшается. Об осложнениях после коронавирусной инфекции, о целесообразности компьютерной томографии и результатах тестов на антитела «Призыв» уже делал интервью с одним владимирским врачом.

А что говорят медики за рубежом? У многих переболевших инфекцией во всем мире врачи отмечают уменьшение объема легких. Это значит, что молодые не могут пробежать марафон, а пожилые испытывают одышку, даже просто поднимаясь по лестнице.

В Америке переболевших COVID-19 называют «дальнобойщиками»: им предстоит двигаться дальше с большим грузом последствий для здоровья. Американское социальное движение «Отряд выживших» недавно провело опрос среди 1 567 людей, переболевших коронавирусом. Опрос выявил следующие проблемы:

100% после болезни испытывают быструю утомляемость и жалуются на постоянную усталость,

66,8% страдают от боли в мышцах,

у 65,1% дыхательная недостаточность,

у 59% сложности с концентрацией внимания,

у 58,5% снижена физическая активность,

57% мучаются головными болями,

у 49,9% проблемы со сном,

47,6% пожаловались на тревожность,

а 45,6% — на память,

41,9% испытывают головокружение.

Респонденты также жаловались на проблемы с почками, потерю волос, шум в ушах, судороги, вспышки или плавающие точки в зрении, на ночную потливость и боль в руках и ногах, остаточный кашель. Кстати, остаточный кашель может сохраняться до полутора месяцев после болезни. Если у вас есть такие проблемы, посоветуйтесь с лечащим врачом, который выпишет лекарства, помогающие отхождению мокроты.

Врачи гонконгского Центра инфекционных заболеваний принцессы Маргарет заявили, что после выздоровления от COVID-19 у некоторых пациентов может снизиться жизненный объем легких на 20-30%. Нарушение функций легкий происходит из-за альвеолярных повреждений, вызываемых коронавирусом. У ряда выздоровевших пациентов наблюдались затемнения в легких, что свидетельствует о нарушении целостности органа.

COVID-19, как и вирусы гриппа и герпеса, может вызывать отмирание целых участков мозга, в группу риска входят пожилые люди.

Не все так плохо, как кажется на первый взгляд, вакцину уже тестируют. Но не расслабляйтесь: не забывайте о средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции. А если вы уже переболели, то все в ваших силах помочь своему организму восстановиться.

Как помочь организму?

Реабилитация после коронавируса нужна всем, даже если болезнь протекала в легкой форме. Врачи едины в своем мнении: волшебной таблетки или капельницы, которая восстановит легочную ткань, не существует. Легочная ткань постепенно будет восстанавливаться сама, как-то ускорить этот процесс невозможно. Задача переболевшего – ей в этом помочь. И главное, помнить золотое правило: если лучше не становится, бегом к врачу, никакого самолечения.

Питание

Добавьте в свой рацион больше белка (говядину, куриную грудку, индейку, рыбу, сливочное масло, творог, сыр), не забывайте про овощи и фрукты. Овощи как естественный абсорбент с богатой клетчаткой хорошо после пневмонии вбирают в себя токсины. Очищают, способствуют восстановлению на клеточном уровне. Плюс организм нуждается в витаминах и микроэлементах. Исключите хотя бы на время из своего меню хлеб, быстрые углеводы, алкоголь и колбасы/сосиски.

О витаминах и ингаляциях

Кислородные коктейли, ингаляции с травами и минеральной водой не имеют эффективности при восстановлении после COVID-19. При наличии двух отрицательных тестов ПЦР или наличии антител к COVID-19 можно применять физиотерапию, электрофорез (обязательно консультируйтесь у лечащего врача).

Витамин D никак не помогает бороться с последствиями пневмонии. Он рекомендован всем в профилактической дозе. Основная функция витамина D – отвечать за фосфорно-кальциевый обмен. Если уровень витамина D низкий, то он весь уходит на эту задачу. Чтобы он работал на иммунитет, нужна достаточная доза для организма, читайте подробно здесь.

Стресс

Стресс замедляет реабилитацию. Тревожность усиливает вязкость крови, сжимает сосуды. Настраивайтесь на позитивный лад, смотрите меньше новостей и больше хороших фильмов, читайте книги, общайтесь с близкими, наладьте свой сон. Если необходимо, посетите психотерапевта. Можно также позвонить по телефону горячей линии бесплатной психологической поддержки.

1. Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС России

Телефон горячей линии: 8-499-216-50-50 (круглосуточно, анонимно, бесплатно).

2. Служба психологической поддержки

Дистанционное консультирование оказывают не только для жителей Москвы. Консультации проводятся онлайн (по предварительной заявке), по электронной почте, на форуме психологической поддержки.

3. Служба экстренной психологической помощи г. Владимира

Телефон: (4922) 33-33-33 (круглосуточно, анонимно, бесплатно).

Прогулки

Больше свежего воздуха! Если погода и здоровье позволяют, гуляйте больше в парках, в лесу. Это полезно не только вам и вашим легким. Японские и американские ученые доказали, что прогулки в лесу помогают также снизить риск депрессии, улучшают память, укрепляют иммунитет, увеличивают длительность сна и даже укрепляют семью (если гулять не в одиночку, а с домочадцами).

Массаж и баня

Бани, сауны и горячие ванны нежелательны, особенно в первые три месяца после перенесенной болезни. А вот лечебный и разогревающий массаж рекомендован! Массаж можно делать в домашних условиях, главное – не переусердствовать. Достаточно даже похлопать ладошками по спине (попросите близких), это поможет очистить дыхательные пути от слизи и избежать застойных явлений в легких.

Спорт

Прежде чем нагружать легкие, необходимо их восстановить. Физическая нагрузка должна быть дозированной. Посещение спортзала, занятия на тренажерах надо заменить пешими прогулками. Начните с малого, а потом постепенно увеличивайте километраж и темп прогулки.

Три месяца – это самый минимальный промежуток времени по восстановлению после ковидной пневмонии. Если пациент был на аппарате искусственной вентиляции легких, у него была тяжелая пневмония, то период восстановления может растянуться до года.

Дыхательная гимнастика

Нужно выполнять упражнения, направленные на восстановление дыхательной мускулатуры, развивать мышцы, которые отвечают за вдох и выдох. Многие пульмонологи рекомендуют своим пациентам гимнастику оперной певицы Александры Стрельниковой (подробнее можно посмотреть здесь). В рекомендациях Минздрава по реабилитации указано, что можно практиковать йоговское дыхание. В принципе любые дыхательные упражнения способствуют улучшению микроциркуляции и восстановлению легочных тканей.

Упражнения:

Дуйте в стакан с водой через соломинку.

Исходное положение – стоя. Выполняйте наклоны вперед, свободно свесив руки. Вдох через нос, наклоняясь. Выдох через рот, сложив губы трубочкой, одновременно с выпрямлением. Выдох должен длиться в 2-3 раза дольше вдоха.

Исходное положение – стоя. Руки опущены вдоль тела. Вдохните воздух, делая выдох, согните правую ногу и, помогая себе руками, подтяните колено к груди. Вернитесь в исходное положение. Повторите 5-6 раз с каждой ногой.

Исходное положение – стоя, руки согнуты в локтях, ладони на уровне лица обращены вперед, к воображаемому зрителю. Делайте шумные и короткие вдохи носом и одновременно сжимайте ладони в кулаки. Сделайте 5 сетов по 4 вдоха подряд. Между сетами делайте паузу, отдыхайте 3-4 секунды.

А что ждет нас осенью?

Будет ли вторая волна коронавируса? На этот вопрос у врачей и ученых однозначного ответа нет. Главный пульмонолог Владимирской области Игорь Петряков не исключает этого, потому что есть большой процент непереболевших людей, они потенциально могут дать вторую волну. Плюс многие расслабились, устали, перестали носить маски. Немало народу отправилось отдыхать, начались концерты, развлекательные мероприятия. Штаммы вирусов могут быть различные. Попадая в новый для себя регион, могут быть нюансы, соответственно и вторая волна. К тому же осенью нас еще навестит и грипп. Игорь Петряков делится опасениями:

— Есть предсказания, что коронавирус может стать сезонной инфекцией. Это же не один вирус, а семейство вирусов, они могут возвращаться. В этом году ВОЗ ввела все новые штаммы гриппа, и ученые и врачи напряженно ожидают, как будет сочетаться грипп и коронавирус. Если коронавирус наложится на грипп, который сам по себе опасен, то это не самый лучший вариант развития событий. Вспомните «свиной грипп», который собрал урожай жертв. Поэтому важно, особенно в этом году, быть защищенным от гриппа!

Игорь Петряков считает, что пока недоверие к новой вакцине по коронавирусу у народа присутствует, как и ко всему новому. Но если взять опыт нашей советской и отечественной медицины, мы видим, что она победила лихорадку Эбола, оспу, сибирскую язву, убрала многие смертельные болезни. Опыт в стране богатый, не доверять новой вакцине оснований нет.

В материале использованы материалы Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова и советы пульмонолога многопрофильной больницы «Коммунарка» Олега Абакумова (instagram.com аккаунт dr.abakumoff).

Будьте здоровы и берегите своих близких!