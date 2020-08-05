Медикам частных клиник доплатят за работу с больными COVID-19

Медицинский персонал негосударственных учреждений здравоохранения Владимирской области получит стимулирующие выплаты за работы с инфицированными COVID-19. Эти медорганизации обслуживают население по системе ОМС.

— Это медперсонал клинической больницы «РЖД-Медицина» города Мурома, её структурных подразделений во Владимире и Коврове, поликлиники «РЖД-Медицина» в Александрове, а также частной клиники «Эльче» в Гусь-Хрустальном, — уточняет пресс-служба областной администрации.

Все эти частные клиники принимают по полису ОМС.

Размер ежемесячной выплаты врачам амбулаторно-поликлинического звена, который рассчитывается с учётом фактически отработанного времени, может достигать 22 297,6 рубля, медицинскому персоналу среднего звена – 11 148,8 рубля, младшему медицинскому персоналу – 5574,4 рубля.

Что касается медицинских работников госучреждений здравоохранения, то за период борьбы с коронавирусом, по данным облздрава, общая сумма выплат им превысила 885 млн рублей. Между тем не все медики получали их в срок.

Ранее «Призыв» сообщал, что прокуратура помогла медработникам Владимирской области добиться стимулирующих выплат на сумму 69 млн рублей за работу с инфицированными.

Ольга Ефремова

Фото: news.myseldon.com