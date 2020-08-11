Мать распространяла порноснимки своей трехлетней дочери

22-летняя жительница Гороховецкого района обвиняется в распространении порнографических снимков своей маленькой дочери. В феврале этого года мать сделала несколько фото обнаженной трехлетней девочки, пока та спала, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. Снимки обвиняемая отправила неустановленному лицу в социальной сети «ВКонтакте». Свою вину мать признала полностью и раскаялась в содеянном.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, то есть фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и распространения порнографических материалов, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее «Призыв» сообщал, что суд вынес приговор отцу, жестоко обращавшемуся со своей новорожденной дочерью. Ближайшие четыре года он проведет в исправительной колонии общего режима.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»