Мастер-класс по чёрному юмору от Энтони Джесельника на ТНТ4

14 августа в 21:00 на ТНТ4 — стендап «Энтони Джесельник: Калигула» (16+).

Иногда Энтони называют «опасным комиком». Не потому, что он может кому-то угрожать, а потому что выбирает для своих стендапов самые провокационные темы в стиле «Прожарок». Только в «Прожарке» жёсткие шутки направлены в адрес знаменитости, а жёсткие шутки Джесельника направлены на всё, что он видит вокруг. Он «прожаривает» саму жизнь! Комик строит из себя беспринципного наглеца: «Вчера я случайно врезался в маленького мальчика на машине… Но ничего серьезного — меня никто не видел». Энтони не щадит и своих близких: «У моей бывшей был попугай. Эта дрянь никогда не затыкалась. А вот птичка была прикольной».

Чёрный юмор Энтони выделял его среди других комиков, и даже привычные телевизионные форматы с его участием приобретали новое звучание. Если он участвовал в «Прожарке», то его шутки были самыми оскорбительными даже для хейт-шоу. Если он вёл вечернее шоу «Джесельник атакует», то рассказывал там только самые плохие новости за неделю. Если он брал интервью на шоу «Хороший Разговор с Энтони Джесельником», то делал всё, чтобы разговор был не хорошим, а максимально странным и некомфортным для гостя. Энтони на всё вокруг смотрит с цинизмом, даже на собственную жизнь: «Моя бабушка умерла от инфаркта прямо на мой девятый день рождения, когда ела торт. Это сильно на меня повлияло. Конечно, я до сих пор праздную дни рождения, просто теперь я более осторожен со своими желаниями».

ТНТ4 покажет первый большой стендап-концерт Энтони, который сделал его известным — «Энтони Джесельник: Калигула» 14 августа в 21:00.