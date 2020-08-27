Маски защищают от коронавируса? Разбираемся

К октябрю, вероятно, нас накроет второй волной. Об этом говорят врачи (раз, два). Об этом говорит история наблюдения за респираторными инфекциями. В общем-то, коронавирус – обычная (не совсем) простуда. А для простуды характерна сезонность. Летом вирусу плохо из-за ультрафиолета. И он становится менее агрессивным.

Карантина не будет

Чего мы больше всего боимся в контексте второй волны? Подъема числа заболевших? Да, немножко. Но главный кошмар черной весны-2020 – самоизоляция. Говорим «коронавирус» — подразумеваем «локдаун». Мое мнение таково: очень маловероятно, что нас снова закроют. И на это пять две причины:

Экономическая. Не думаю, что захочется повторять такой удар по экономике целой страны и каждого отдельного домохозяйства. Медицинская. Изначально самоизоляция была нужна исключительно для свободных коек в больницах. Сейчас, когда мы приобрели опыт в лечении и успешно применяем моноклональные антитела, гормоны и антикоагулянты на практике, смертность упала.

Поэтому нет острой необходимости в изоляции (мысль эту я подсмотрела у пульмонолога Олега Абакумова).

Вирус уйдет только тогда, когда переболеют 70% населения. Самоизоляция не защитит от болезни — рано или поздно заболеют все. Если закрыться дома навсегда, то ВСЕ переболеют в течение лет пяти.

Неплохая перспектива получить иммунитет летом, отделавшись легкой формой. Это не относится к пожилым и людям с сопутствующими заболеваниями вроде ВИЧ и диабета.

То есть изолировать нас, скорее всего, не будут. Как же тогда нам защитить людей из группы риска?

Что такое «дозазависимый эффект»?

И тут мы возвращается к нашим баранам маскам. А? Ага! Запомните новое красивое словосочетание – «дозазависимый эффект». Это означает, что тяжесть заболевания напрямую зависит от того, сколько вирусных частиц попадет к вам на слизистые. А маска, как вы понимаете, хотя бы немного частиц задержит. Наша задача – заразиться маленькой дозой.

То есть если маску наденет больной, то он выделит меньше вирусных частиц во вселенную, а если здоровый, то он меньше этих частиц из вселенной получит. Все просто. Кажется, я уже приводила этот пример, но уж больно он хорош: представьте, что в магазине все ходят голые, натурально без одежды. И тут один человек из толпы начинает на всех пИсать. Неприятненько: получится, что очень много людей промокнет. А если бы на хулигане были трусы, под струю попало бы меньше народу. А если бы все были одеты, то ущерб снизился бы существенно. Такая же история и про маски: они снижают дозу и этим защищают. Маски на больном человеке не дают выделять много вируса в окружающее пространство.

В общем, носите маску и не ведитесь на провокации, мол, она не работает. Да, в ней трудно дышать.

На самом деле трудно дышать, когда у тебя остается 20% легочной ткани…

Маски детям

Что по детям? ВОЗ рекомендует ношение масок всем взрослым и детям старше 2 лет. На важные вопросы по этому поводу отвечает пульмонолог Татьяна Неешпапа:

Может ли маска затруднить дыхание ребёнку ? Нет, ношение масок не снижает количество кислорода в крови. Сосредоточиться на школьных заданиях маска тоже не помешает. Нет ничего страшного в том, чтобы ходить в маске весь учебный день.

Нет, ношение масок не снижает количество кислорода в крови. Сосредоточиться на школьных заданиях маска тоже не помешает. Нет ничего страшного в том, чтобы ходить в маске весь учебный день. Могут ли маски ослабить иммунную систему, подвергая организм стрессу ? Нет. Ношение маски не ослабляет иммунную систему и не увеличивает ваши шансы заболеть при контакте с вирусом COVID-19.

Нет. Ношение маски не ослабляет иммунную систему и не увеличивает ваши шансы заболеть при контакте с вирусом COVID-19. Можно ли из-за маски отравиться углекислым газом ? ⠀Нет, молекулы CO2 слишком маленькие для того, чтобы оседать на ткани. А для врачей, в частности пульмонологов, 2020 год вообще ничего в этом отношении не изменил: они как ходили весь рабочий день в маске, так и ходят. И никто не задохнулся.

⠀Нет, молекулы CO2 слишком маленькие для того, чтобы оседать на ткани. А для врачей, в частности пульмонологов, 2020 год вообще ничего в этом отношении не изменил: они как ходили весь рабочий день в маске, так и ходят. И никто не задохнулся. А еще маска не мешает нормальному развитию легких . Контролируемая бронхиальная астма тоже не является противопоказанием. В любом случае, COVID-19 несет больше угрозы для легочной ткани, чем ношение масок.

Не только от короны и не только маски

Кстати, маски помогают не только от коронавируса. Метаанализ ученых из США и Кореи показал их эффективность от 4 больших «бед» человечества: ковида, ОРВИ, гриппа, птичьего гриппа. И вот что получилось. Маски защищают от: вирусов гриппа (шанс заболеть на 45% ниже по сравнению с людьми, которые не носят маски), ОРВИ (74%), SARS-CoV-2 (96% вроде как). Тем не менее,не было выявлено значительных защитных эффектов против H1N1 (это птичий грипп, если вы забыли).

Возвращаемся к сезонности. Почему мы болеем чаще и тяжелее осенью и зимой? Дело не только в летнем солнышке, дело еще и в относительной влажности воздуха. Вирусы обожают сухой воздух. Они летают по нему, окрыленные безнаказанностью. При высокой влажности выдыхаемые вирусные частицы становятся тяжелее и быстрее падают на пол. Уменьшение влажности на 1% приводит к росту числа заболевших на 7-8%. Открытые окна и увлажнители воздуха – наши друзья, а вовсе не ультрафиолетовые лампы и рециркуляторы.

И кстати, сильных надежд по поводу социальной дистанции в полтора метра тоже не питайте. Живые вирусные частицы вокруг пациентов обнаруживаются на расстоянии до 5 метров.

Но чем дальше вы отойдете от людей, тем меньше частиц получите. Дозазависимый эффект. Помните про него!

Юлия Назарова Фото «Призыва»

