Малышу из Александрова срочно нужна помощь

Маленькому Славе Чулкову из Александрова срочно нужна помощь медиков — московских и иностранных специалистов. У ребенка врожденный синдром Мёбиуса. Это редкая аномалия, связанная с параличом лицевого нерва, из-за которой у человека отсутствует мимика. Всероссийский благотворительный фонд «Стеша» открыл сбор средств на реабилитацию ребенка, необходимо собрать 363 тысячи рублей.

Славе сейчас 1 год и 4 месяца, он единственный малыш у своих любящих родителей.

К сожалению, синдром Мёбиуса не лечится, но пороки развития поддаются корректировке, рассказывает мама мальчика Мария. Все основное лечение её ребёнок проходит в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей. Здесь малыша обследуют торакальные и челюстно-лицевые хирурги, неврологи, лор-врачи, все необходимые специалисты, которых нет в Александровском районе.

У маленького Вячеслава гипотонус, очень слабые мышцы. Он не может улыбаться, как обычные дети, и проявлять внешне другие эмоции. Он дышит через трахеостому и питается с помощью гастростомы. Позитивные сдвиги в состоянии ребёнка даёт реабилитация. Родители с надеждой ждут курс специалистов из США, которые приедут в сентябре этого года. Их занятия помогут мальчику развиваться дальше. Слава уже проходил реабилитацию по этой методике. Мальчик стал внимательней, уверенней держится, уже находит точку опоры.

⠀

— У нас есть уникальный шанс попасть на курс, и это даст возможность дальнейшего восстановления Вячеслава! Специалист, разработавший этот метод, приезжает в Россию из США всего два раза в год. В нашей стране нет людей, которые полностью изучили его технику и могут активно применять её, — говорит Мария Чулкова. — Реабилитация, на которую сейчас собирает фонд, возможно, разовая, так как специалисты иностранные и могут не вернуться в Россию. Поэтому мы так стремимся туда попасть.

Сумма сбора — 363 тысячи рублей. Но эти деньги нужно найти до сентября. Пока волонтерам удалось собрать чуть больше 67 тысяч рублей.

Эта реабилитация может действительно стать знаковой в жизни маленького Славика. Самый быстрый способ помочь ребенку через сайт: https://steshapomogu.ru/. Кнопка «хочу помочь». Комментарий к платежу: «имя ребёнка». Перевод можно сделать с любой карты. А это страница мамы Славика в социальных сетях.

Татьяна Данилова

Фото Марии Чулковой