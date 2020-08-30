Максимальный прирост заболевших COVID-19 зафиксирован во Владимире

Во Владимире зафиксирован максимальный прирост заболевших коронавирусом за два последних месяца. За сутки в городе выявили 8 новых носителей COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Последний раз так много инфицированных в областном центре было 29 июня. Но тогда ситуация с распространением инфекции была гораздо серьезней, общее число положительных тестов, полученных за 24 часа, было почти в два раза больше, чем сегодня. Тогда во Владимире фиксировался каждый 6 случай заражения, сейчас уже каждый 3.

При этом еще месяц назад в городе за сутки был зафиксирован всего один носитель опасной инфекции. А в среднем за последнее время в областном центре выявляли по 3-5 заболевших. Сейчас эта цифра практически удвоилась. Всего за время пандемии в городе коронавирус подтвердили у 1063 местных жителей.

Во Владимире коронавирус подтвердился у 8 жителей города

5 человек заболели в Гороховецком районе, по 3 в Гусь-Хрустальном и Муромском, по 2 случая заражения в Ковровском и Селивановском районах, по 1 — в Петушинском, Судогодском, Киржачском, Меленковском районах и городе Радужный. В общей сложности за сутки коронавирус выявили у 28 жителей Владимирской области. И этот показатель является максимальным с начала августа. К сожалению, тенденция на увлечение числа инфицированных, заметна не первый день.

Всего за время пандемии на территории Владимирской области зарегистрировано 6292 случая заболевания. 5463 человека выздоровели, правда, за сутки больничный на этот раз никто из пациентов не закрыл. Скончались от опасного вируса 194 человека.

Ранее «Призыв» сообщал, что что во Владимирской области количество пациентов, которые не пережили коронавирус, превышает аналогичный показатель в соседних регионах. Естественно, речь идет не об абсолютных цифрах. Сравнивается число смертей на сто тысяч населения.