Лучшие мировые «Прожарки» на ТНТ4

С 10 августа на ТНТ4 — «Прожарка по-голливудски». Это лучшие выпуски зарубежного хейт-шоу, озвученные специально для телеканала. ТНТ4 совместно с Евгением Рыбовым (голос MTV, сериалов «Южный Парк» и «Клиника») сделали так, чтобы все нюансы американского юморы стали понятны российским зрителям.

10 августа в 00:00 – «Прожарка Чарли Шина» (18+)

Самая скандальная «Прожарка» в истории! У Чарли Шина были проблемы с наркотиками, он пил тигриную кровь в прямом эфире и угрожал коллегам по съёмочной площадке мачете. «Прожарка» поможет скандальному актёру взглянуть на все эпизоды своей безумной жизни с юмором — в выпуске участвуют Майк Тайсон, актёр и сценарист «Гриффинов» Сет Макфарлейн, звёзды стендапа Энтони Джесельник, Эми Шумер и другие.

11 августа в 00:00 – «Прожарка Алека Болдуина» (18+)

Самая звёздная «Прожарка» в истории! «Прожарить» Алека Болдуина пришли легендарный актёр Роберт Де Ниро, комик Джефф Росс, отец сестёр Кардашьян Брюс Дженнер (сейчас известный как Кейтлин Дженнер), звезда трилогии «Мальчишник в Вегасе» Кен Джонг и другие. Алеку достанется от собственной дочери — Айрленд Болдуин отомстит отцу за то, что он когда-то в приступе гнева назвал её «наглой свиньёй».

12 августа в 00:00 – «Прожарка Джеймса Франко» (18+)

Самая красивая «Прожарка» в истории! Джеймс Франко – актёр, режиссёр, писатель, художник, преподаватель и любимец девушек. «Прожарщики» собьют с Джеймса излишнюю самоуверенность и напомнят, что не во всех своих устремлениях он так хорош. Участвуют актёры Сет Роген, Джона Хилл, грандмастер «Прожарки» Джефф Росс, звезда сериала «Бруклин 9-9» Энди Сэмберг.

13 августа в 00:00 – «Прожарка Дональда Трампа» (18+)

Самая дорогая «Прожарка» в истории! Во время шоу Дональд ещё не был Президентом США, а только объявил о своих амбициях. Рэпер Снуп Догг, легендарный интервьюер Ларри Кинг, комики Джефф Росс и Энтони Джесельник подняли его на смех, но Трамп в итоге посмеялся последним.

14 августа в 00:00 – «Прожарка Джастина Бибера» (18+)

Самая молодая «Прожарка» в истории! Никого моложе Джастина Бибера ещё не «прожаривали» — певцу исполнился 21 год прямо на съёмках шоу. Но хейтеров он завести уже успел. Рэперы Лудакрис и Снуп Догг, актёры Уилл Феррелл и Кевин Харт, баскетболист Шакил О’Нил пошутят, как Джастин забросал яйцами дом своего соседа, попался за вождением в нетрезвом виде, но больше всего шуток будет, конечно, про его музыку.