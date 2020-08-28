Ливни с грозами идут на Владимирскую область

Погода во Владимирской области начнет портиться в ближайшие 1-3 часа, предупреждает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В регионе ожидаются грозы с дождями. Есть риски подтопления низин. Южный ветер усилится, порывы могут достигать 18 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и в ночь на субботу, 29 августа.

— Неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями, — сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области. — Просим граждан во время прохождения грозового фронта по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.

Ветер поднимется до 18 метров в секунду.

В субботу будет относительно прохладно — до +20 днем. А в воскресенье столбики термометров пойдут вверх. Днем синоптики обещают до +24…+25. Облачно с прояснениями, зато без осадков.

Хорошая погода, чтобы совершить небольшое путешествие в последние дни лета. Село Борисоглеб находится всего в 7 километрах от Владимира, если идти по пойме Клязьмы напрямик. Если же ехать по автомобильной дороге, получится около 20 километров. Что там можно увидеть, посмотрите в программе «Точка на карте».