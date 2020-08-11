Лихача пришлось деблокировать из покореженного «ВАЗа»

Крупная авария стала причиной затора на дороге Дубки — Киржач. Причина ДТП банальная — выезд на встречную полосу. По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, 40-летний водитель ВАЗ-2199 на встречной полосе врезался в «Chevrolet Cruсe» под управлением 51-летнего мужчины. Похоже, автомобилист неправильно рассчитал расстояние до встречного транспортного средства при выполнении рискованного маневра.

Авария произошла 10 августа около двух часов дня в Киржачском районе. На улице было ясно и светло. На участке не проводились дорожные работы, не было никаких препятствий.

В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗа». Его зажало в машине, пришлось освобождать сотрудникам МЧС с помощью специального оборудования. У пострадавшего диагностирован перелом ноги и черепно-мозговая травма. Мужчина госпитализирован.

Как «Призыв» сообщал ранее, в Гусь-Хрустальном районе сгорела машина. ЧП случилось после дорожной аварии.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано Автомобилистов»