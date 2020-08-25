Льготный проезд для школьников и студентов возобновят с 1 сентября

Сезонная скидка для школьников и студентов на проезд в электричках возобновляется с 1 сентября. Билет для учащихся будет стоить на 50% дешевле, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Эта льгота действует на территории Нижегородской, Владимирской областей и Удмуртской республики в течение учебного года, до 15 июня. На время летних каникул ее отменяют.

Льгота на проезд в электричках предоставляется:

— учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций старше 7 лет (школьникам);

— студентам очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, а также частных профессиональных образовательных организаций и частных образовательных организаций высшего образования, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности и осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (студентам).

Можно оформить льготные проездные. Это можно сделать в кассах ж/д вокзалов, а также в пути следования пригородных поездов. При оформлении потребуется действительный документ, подтверждающий статус учащегося. Как правило, это справка или студенческий.

Ранее «Призыв» сообщал, что коронавирус сдвинул начало учебного года для студентов. Учащиеся вернутся в аудитории на две недели позднее привычного срока. Касается это, правда, только студентов старших курсов.