Летучих мышей окольцевали в вязниковском заказнике

Клязьминско-Лухский заказник, расположенный в Вязниковском районе, впервые посетили специалисты по изучению летучих мышей. Они окольцевали рукокрылых. Методика работы с летучими мышами очень близка к орнитологической, поясняют специалисты. Их отлавливают при помощи паутинных сетей, поднятых вертикально на высоту до 10 метров и более. Для изучения путей миграции летучих мышей метят кольцами с индивидуальными номерами. Только кольцо им надевают не на цевку, как птицам, а на предплечье. Получается своего рода браслет. Кроме того, у них измеряются вес тела, длина предплечья, определяется пол и возраст.

«Обработка» одной особи занимает примерно 5 минут.

Всего за время работы в Клязьминско-Лухском заказнике было отловлено 8 видов летучих мышей, сообщает региональная дирекция ООПТ. Это составляет 60% от всей фауны рукокрылых Владимирской области. Время было выбрано весьма удачно: у большинства летучих мышей уже вывелся молодняк, который по неопытности попадал в сети гораздо чаще, чем взрослые.

Благодаря этому удалось поймать ценные для специалистов виды. Например, рыжую вечерницу. Эта нередкая в наших краях довольно крупная и длиннокрылая летучая мышь стремительным полётом носится над верхушками деревьев, а в сети попадается случайно, когда спускается к земле. Название своё вечерница получила за то, что вылетает на охоту рано, ещё засветло.

Из наиболее интересных находок отмечается поимка северного кожанка – это всего лишь вторая регистрация вида в нашей области! До сих пор он отмечался только в Ковровском районе.

— Если такие исследования будут продолжаться, вполне возможно, что удастся обнаружить и более редкие виды, например, гигантскую вечерницу. Но для того, чтобы изучить и сохранить этих животных, необходимо изменить общественное мнение по отношению к ним, избавиться от устаревших предубеждений, — отмечают специалисты.

Хироптерологи, занимающиеся изучением летучих мышей, сожалеют, что отношение к животным стало особенно негативным в связи с распространением коронавирусной инфекции. Специалисты подчеркивают: риск заражения чем-либо от них практически нулевой, главное, не брать зверьков в руки и не употреблять их в пищу. Во всех остальных случаях они полностью безопасны.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в Клязьминско-Лухском заказнике орнитологи окольцевали GPS-трекером большого подорлика.

Ольга Ефремова

Фото: zen.yandex.ru