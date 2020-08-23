Квартир во Владимирской области построят меньше запланированного

Жилья во Владимирской области построят меньше запланированного. Ввод свыше 170 тысяч квадратных метров перенесён на 2021 год. Виной всему — пандемия коронавируса. Хотя строительный сектор работу не прекращал, но число бригад по рекомендациям Роспотребнадзора сократили, и действовал особый график по времени нахождения на стройке. Кроме того, были проблемы с поставками стройматериалов, поскольку режим ограничений их производителей затронул жёстче.

На 2020 год Минстрой РФ утвердил для Владимирской области план по вводу жилья в 860 тысяч кв. метров. На 1 августа сдано 359 тысяч.

По темпам строительства лучше других выглядят Владимир, Муром, Суздальский и Гусь-Хрустальный районы. Среди отстающих — Александровский, Вязниковский и Ковровский районы. Меньше стали строить и индивидуального жилья, а оно также играет важнейшую роль в показателях региона. В прошлом году, например, сданные площади ИЖС были больше, чем в многоквартирных домах.



— Сейчас показатели сравнялись. Но по объемам ввода индивидуального жилья мы отстаём от уровня 2019 года: сдано только 246 тысяч квадратных метров, — сообщил директор департамента строительства и архитектуры администрации области Михаил Романычев. — Стройка — локомотив экономики. Все это понимают, поэтому планы для регионов не корректируют, с бюджетных статей строительства не сняли ни копейки во время пандемии.

Региональные власти провели совещания с застройщиками, чтобы определить, какая им требуется помощь. В итоге ускорили согласование с инспекцией по охране объектов культурного наследия правил землепользования во Владимире. Теперь у застройщиков не возникнет трудностей с выбором новых площадок для строительства жилья.



Что удивительно, объемы продаж жилья, наоборот, выросли. И, как уверяют региональные чиновники, стоимость квадратных метров в регионе в первое полугодие нынешнего года не росла. Только сейчас цены пошли вверх.

Ранее «Призыв» сообщал, что обманутым дольщикам из Коммунара придется подождать еще год, чтобы получить ключи от квартир.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»