Культовая машина из фильма «Назад в будущее» замечена во Владимире

Во Владимира появилась легендарная машина из фильма «Назад в будущее». На автомобиле DeLorean DMC-12 анонимный арт-художник, известный под псевдонимом Мишкин, предложил жителям города совершить путешествие во времени. Необычный рисунок появился на Лыбедской магистрали. Как пояснил сам автор на своей странице в социальной сети, его работа предлагает поразмышлять, как выглядело это место много лет назад еще до строительства дороги.

— Это сейчас на её месте, с недавнего времени, располагается автомагистраль, а остатки реки можно найти в овраге у «Белого дома» возле родника, а остальная её часть протекает в коллекторе под землей, протяженностью примерно 3 км, где далее впадает в Клязьму. Кстати некоторые думают, что реку спрятали именно в эти трубы, расположенные под рисунком. Это миф, но как дополнение к работе вполне уместно, — написал арт-художник в комментарии к своей работе.

Арт-художник не первый раз обращает внимание на пространство у Лыбедской магистрали. До этого Мишкин преобразил канализационный колодец, расположенной вдоль дороги. Автор изобразил Супер Марио. Популярный персонаж словно решил почистить водопровод в центре Владимира. Правда, простояла 2D-модель недолго.

Продолжил ностальгическую тему из 90-х арт-художник на улице Мира. Мишкин изобразил на трансформаторной будке любимую игрушку детей того времени. Процесс создания Тетриса удалось снять на видео. Ролик автор разместил на своей странице в «ВКонтакте».

Ранее «Призыв» сообщал, что на остановке общественного транспорта изобразили переход Суворова через Альпы. Рисунок появился в селе Кистыш Суздальского района. Оно считается родовым имением великого полководца.