Куда и зачем побегут книги 1 сентября

Осенний интеллектуальный забег «Бегущая книга-2020» пройдёт в полдень 1 сентября во Владимире. В этом году акция приурочена к двум датам – Дню знаний и 75-летию развития атомной отрасли в нашей стране. Городские библиотеки Владимира присоединяются к забегу! Их сотрудники выйдут в парки «Липки» и «Дружба», а также на площадки перед Городским Дворцом культуры на ул. Горького и перед развлекательным центром «РусьКино» на Суздальском проспекте. Библиотекари будут задавать прохожим простые вопросы для проверки их эрудиции. Каждый, кто даёт правильный ответ, получает в награду интересную книгу и приглашение в библиотеку.

«Бегущая книга» – это ежегодная всероссийская социокультурная акция, цель которой — популяризация библиотек как инновационного пространства, места для познавательного досуга и одного из культурных центров на карте города.

Забег призван внести свой вклад в поддержание имиджа России как «самой читающей страны».

Это оригинальный формат привлечения в библиотеки новой читательской аудитории сочетает в себе интерактивный и спортивный элементы. Участники акции — сотрудники библиотек и волонтеры — бодрые, спортивные и энергичные, бегут «навстречу» читателям в футболках с яркой эмблемой на груди и превращают в книголюбов всех от мала до велика.

Авторы идеи «Бегущей книги» — Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара городского округа Лесной и Публичная библиотека Новоуральского городского округа. Впервые акция была организована ими в 2018 году при поддержке Госкорпорации «Росатом». Первоначально она проводилась только 27 мая, во Всероссийский день библиотек. Забег 2018 года охватил 21 город, где расположены АЭС и другие предприятия атомной отрасли. В 2019 году к участию в акции присоединились учреждения других российских городов, и в течение года прошли сразу два забега – Весенний (ко Дню библиотек) и Осенний (ко Дню знаний). Всего в них приняли участие около 25 000 человек (включая библиотекарей, волонтёров и респондентов) из более чем 50 регионов России.

Весной 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением на территории РФ режима самоизоляции было принято решение о переносе Весеннего забега на осень.