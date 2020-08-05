Кружки и секции ДДюТ проведут ознакомительные занятия

Дворец детского и юношеского творчества Владимира открыл двери для всех желающих после коронавирусных ограничений. Занятия в августе носят ознакомительный характер, каждый может попробовать силы в спортивных секциях, творческих кружках, судомоделировании и робототехнике, цветоводстве или изучении иностранных языков. Полное расписание работы кружков и секций на август можно найти на официальном сайте ДДюТ. Запись на программы в полном объеме также проходит на сайте, учебный год начнется в сентябре.

Скорректирована наполняемость групп.

За первые два дня занятия посетили более ста юных владимирцев. С марта воспитанники секций и кружков занимались онлайн и с нетерпением ждали начала очных занятий. Период работы в условиях коронавирусных ограничений дал возможность педагогическому коллективу дополнительно разработать и опробовать онлайн-методики, которые в дальнейшем пригодятся для работы с воспитанниками, вынужденными пропустить занятия по тем или иным причинам, уточнила заместитель директора ДДюТ Ольга Гусева.

В самом здании была проведена генеральная уборка. Ежедневно персоналу и воспитанникам в обязательном порядке измеряется температура, проводится антисептическая обработка рук, дезинфекция и проветривание помещений.

Ранее «Призыв» сообщал, что перед началом учебного года проверяют детские сады и школы.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru