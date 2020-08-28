Крупнейшие специалисты соберутся на маркетинговый форум во Владимире

Крупнейшие специалисты в сфере маркетинга соберутся во Владимире. Ожидается, что участие в самом ярком бизнес-событии года примут 200 человек: предприниматели, руководители компаний, директора по маркетингу, маркетологи и SMM-специалисты. Организаторы встречи гарантируют полезные знакомства и предлагают гостям мероприятия получить новые знания.

Участникам Vladimir Marketing Forum предложат 10 часов практической информации и встречи с потенциальными деловыми партнерами.

— Маркетинг Форум — событие, в котором общий потраченный рекламный бюджет участников точно превышает несколько миллионов рублей. На форуме соберутся опытнейшие специалисты сфер наружной, контекстной, таргетированной и медиарекламы, матёрые продажники, руководители и владельцы организаций самых различных сфер деятельности, — рассказал «Призыву» организатор Владимирского Маркетинг Форума, сооснователь компании ArGon Promo Владимир Арустамов. — Их всех объединяет одно: они жаждут новых клиентов, они хотят увеличить LTV, они стремятся к росту дохода. Я приглашаю вас стать умнее, получить ответы на свои вопросы, обрести новые полезные знакомства!

Среди приглашенных спикеров — известные федеральные эксперты по маркетингу и продажам. Каждый из них ежедневно решает схожие бизнес-задачи с участниками форума. Именно поэтому им есть что рассказать. Например, специалист по кросс-маркетингу № 1 в России Владислав Бермуда объяснит суть перекрестной рекламы, поделится знаниями о том, как создать поток клиентов за счет перенаправления их от компаний партнеров. Хитрости пиара раскроет Роман Масленников, а секреты провокационного маркетинга — соучредитель федеральной сети по доставке суши и роллов Константин Зимен.

Вступительное слово на открытии форума предоставят первому заместителю губернатора Владимирской области Александру Ремиге. А с полным списком выступающих можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия. Там же есть список заявленных тем.

Главный форум по продажам и маркетингу во Владимире намечен на 3 сентября. Мероприятие пройдет в парке-отеле «Жемчужина Золотого кольца». Билеты на встречу можно приобрести онлайн. Организаторы мероприятия уверены: время меняться настало.