Коронавирусом за сутки заболели 24 человека

Число активных носителей вируса растет

Во Владимирской области за минувшие сутки зафиксированы 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Днем ранее было столько же заболевших, и в целом показатель средний. В лидерах по числу инфицированных — Гусь-Хрустальный район. Он показал наибольший прирост за 24 часа — сразу четыре заболевших. В Ковровском и Муромском районах заразились по 3 человека. В статистику распространения инфекции во Владимире добавились 2 человека. Такая же цифра у Радужного, Киржачского и Александровского районов. Меньше всего за сутки заболевших в Камешковском, Суздальском, Кольчугинском , Судогодском, Меленковском и Вязниковском районах — по одному человеку.

Всего за время пандемии заболели 5 683 человека.

Число активных носителей COVID-19 вновь пошло в рост. В данный момент болеют 349 жителей Владимирской области. Еще вчера этот показатель составлял 338 человек.

Также продолжают фиксировать смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом. За сутки в регионе умерли еще 2 человека. При этом область сумела обновить статистику по выздоровевшим от COVID-19. За сутки закрыли больничный 11 пациентов.

Ранее «Призыв» сообщал, что вакцину от коронавируса будут выпускать в Петушинском районе, на площадке компании «Генериум». Сейчас идет подготовка.

Ольга Ефремова 

Фото: mybryansk.ru

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