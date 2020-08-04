Коронавирусом за сутки заболели 24 человека

Во Владимирской области за минувшие сутки зафиксированы 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Днем ранее было столько же заболевших, и в целом показатель средний. В лидерах по числу инфицированных — Гусь-Хрустальный район. Он показал наибольший прирост за 24 часа — сразу четыре заболевших. В Ковровском и Муромском районах заразились по 3 человека. В статистику распространения инфекции во Владимире добавились 2 человека. Такая же цифра у Радужного, Киржачского и Александровского районов. Меньше всего за сутки заболевших в Камешковском, Суздальском, Кольчугинском , Судогодском, Меленковском и Вязниковском районах — по одному человеку.

Всего за время пандемии заболели 5 683 человека.

Число активных носителей COVID-19 вновь пошло в рост. В данный момент болеют 349 жителей Владимирской области. Еще вчера этот показатель составлял 338 человек.

Также продолжают фиксировать смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом. За сутки в регионе умерли еще 2 человека. При этом область сумела обновить статистику по выздоровевшим от COVID-19. За сутки закрыли больничный 11 пациентов.

Ранее «Призыв» сообщал, что вакцину от коронавируса будут выпускать в Петушинском районе, на площадке компании «Генериум». Сейчас идет подготовка.

Ольга Ефремова

Фото: mybryansk.ru