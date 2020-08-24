Коронавирус сдвинул начало учебного года для студентов

Пандемия коронавируса сдвинула начало учебного года для части студентов Владимирского Государственного университета. Учащиеся вернутся в аудитории на две недели позднее привычного срока. Касается это, правда, только студентов старших курсов. Для них образовательный процесс начнется 14 сентября. При этом учащиеся первого и второго курсов сядут за парты, как и положено, в День знаний.

Связано это с необходимостью максимально развести потоки студентов.

Напомним, на дистанционное обучение ВлГУ перешёл в самом начале истории с COVID-19. Для некоторых направлений отменили госэкзамены, а защита диплома проходила удаленно. И вот теперь окончательно понятно, что высшее учебное учреждение возвращается к очной форме обучения.

На основании рекомендаций Роспотребнадзора и Минобрнауки России издан приказ об обеспечении безопасных условий организации учебного процесса ВлГУ в период распространения COVID-19. Из нововведений – обязательный масочный режим. Средствами индивидуальной защиты будут обеспечены не только преподаватели, но и студенты. Речь идет как об одноразовых, так и о многоразовых масках. Раздавать их планируют бесплатно.

— Можно не использовать маски на творческих занятиях и педагогам при проведении лекций, — отмечается на официальной странице вуза в социальных сетях.

Занятия физкультурой будут проходить на открытом воздухе. А на входе в вуз всем будут проверять температуру. Как и полагается, термометрия будет бесконтактной. Кроме того, помещения обещают регулярно дезинфицировать и проветривать. По информации «Призыва», планируется ввести кабинетную систему — по возможности за каждой группой закрепят свою аудиторию. Сделают это для минимизации контактов учащихся из разных групп.

Ранее «Призыв» сообщал, что школы и детские сады могут стать рассадниками коронавируса.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»