Концерты и спектакли возобновляются в учреждениях культуры

Еще одно ограничение, введенное из-за коронавируса, отменили во Владимирской области. С сегодняшнего дня культурно-просветительские мероприятия можно проводить не только на открытых площадках, но и в залах учреждений культуры, сообщает «Белый дом». Соответствующие изменения в указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор. Официальный документ будет опубликован в ближайшее время на официальном правовом портале.

Как и кинотеатры, концертные залы, дома культуры и театры должны будут выполнить целый ряд условий. Одно из главных — наполняемость залов. Она не должна превышать 50-70% от их вместимости. Ранее Роспотребнадзор разработал целый свод рекомендаций. Полностью его можно почитать здесь. Если коротко: обязательная дезинфекция помещений, измерение температуры сотрудникам, соблюдение социальной дистанции на репетициях, использование средств индивидуальной защиты.

Зрительные залы могут наполняться только на 50-70%.

Маски Роспотребнадзор рекомендует носить даже музыкантам, которым они не мешают: исполнителям на ударных, клавишных и струнных. На концертах оркестру, например, разрешили рассаживаться традиционно, но перед духовыми инструментами должны установить защитные экраны. Про качество звука эксперты при этом не обмолвились.

Отдельные пункты в документе посвящены театру. В частности, даются рекомендации костюмерам и гримерам. Под запрет попали представления/спектакли с массовыми и хоровыми сценами. А артистов, исполняющих эмоциональные роли на репетициях, велят держать на дистанции около 4 метров. Как в жизни будут исполняться все эти рекомендации, представить сложно. Кстати, зрители допускаются в залы только в масках.

В официальном пресс-релизе «Белый дом» напоминает о запретах, которые сохраняются в регионе. Все еще нельзя проводить досуговые, развлекательные, выставочные, рекламные и иные массовые мероприятия с очным присутствием людей, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных местах массового посещения граждан. Исключение составляют культурно-просветительские и спортивные мероприятия, правда, последние можно проводить только без зрителей. Во Владимирской области официально все еще действуют масочный режим и обязательная самоизоляция для пенсионеров старше 65 лет.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская областная филармония запустила проект «Филармония под открытым небом» (6+).

Елена Пляскина

Фото Владимирской областной филармонии