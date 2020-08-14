Компания по оформлению транспортных карт сменила адрес

С прошлого года в общественном транспорте областного центра стали принимать карты для оплаты проезда. Сначала банковские, а потом стали выпускать и транспортные. Нижегородская компания «Ситикард» запустила проект во Владимире, выиграв муниципальный конкурс.

Владимирцы активно пользуются двумя видами карт: социальными для покупки единого проездного и транспортными для разовой оплаты проезда и единого проездного за 1500 рублей. С недавних пор стало возможным пополнение карт онлайн, через банковские приложения. Владимирцы также могут пополнять и оформлять транспортные карты через киоски Роспечать и многофункциональные центры, которые находятся на Октябрьском проспекте (бывший ЦНТИ), в Юрьевце и на Суздальском проспекте.