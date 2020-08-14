Компания по оформлению транспортных карт сменила адрес

Компания «Владикард», которая обслуживает во Владимире автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте, сменила адрес. Теперь за оформлением и пополнением транспортных карт нужно ехать в центр города — в торговый комплекс «Октябрьский», который находится на Октябрьском проспекте, 4. Прием граждан по адресу Мира, 34, прекращен.
В автобусах и троллейбусах Владимира проезд можно оплатить картой.
С прошлого года в общественном транспорте областного центра стали принимать карты для оплаты проезда. Сначала банковские, а потом стали выпускать и транспортные. Нижегородская компания «Ситикард» запустила проект во Владимире, выиграв муниципальный конкурс.
Владимирцы активно пользуются двумя видами карт: социальными для покупки единого проездного и транспортными для разовой оплаты проезда и единого проездного за 1500 рублей. С недавних пор стало возможным пополнение карт онлайн, через банковские приложения. Владимирцы также могут пополнять и оформлять транспортные карты через киоски Роспечать и многофункциональные центры, которые находятся на Октябрьском проспекте (бывший ЦНТИ), в Юрьевце и на Суздальском проспекте.
Как «Призыв» сообщал ранее, региональные власти после многочисленных обращений перевозчиков убрали требование к оборудованию автобусов безналичными системами оплаты из конкурсной документации по пригородным и межмуниципальным маршрутам.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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