Колледжи и лицеи начнут учебный год 1 сентября

Все колледжи и лицеи Владимирской области откроют свои двери для студентов 1 сентября. На последней неделе перед стартом учебного года образовательные учреждения проверил губернатор Владимир Сипягин. Руководители ссузов основательно подготовились и к встрече с главой региона, и к приему студентов. Директор департамента образования Ольга Беляева сразу пояснила, что требований к учреждениям среднего профессионального образования немного, в отличие от школ. Самое главное — термометрия, то есть обязательное измерение температуры на входе.

Остальные антиковидные мероприятия рекомендованы. Разделять потоки учеников в рекреациях и менять время прибытия отдельных групп в колледж вроде бы советуют, но не обязывают, заметила Ольга Беляева. Исполнение зависит от возможностей ссуза, от площадей помещений и финансовой обеспеченности.

Владимирский экономико-технологический колледж основательно подготовился к старту учебного года в условиях пандемии коронавирусной инфекции. На входе встречает планшет, который автоматически сканирует лицо проходящего, измеряет его температуру, фотографирует. Тут же висит панель с бегущей строкой о необходимости пользоваться дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Все они находятся поблизости: висят на стене и стоят на столе у охранника-диспетчера. Отдельного внимания заслуживает столовая колледжа.

Алла Епифанова, замдиректора колледжа по учебно-воспитательной работе:

Расписание составлено в несколько смен. Распределили в пять потоков. За каждой учебной группой закреплен отдельный стол.

На входе есть средства для мытья рук, дезинфицирующие средства. В столовой размещен обеззараживатель воздуха — рециркулятор.

После каждого потока будем проводить обработку поверхностей. Работники будут обязательно в перчатках и масках.

Все учебные заведения устанавливают в помещениях рециркуляторы и дезинфекторы.

На всех этажах колледжа стоят разноцветные диваны с наклейками для безопасной рассадки на дистанции. В аудиториях студенты будут сидеть на расстоянии, правильно выбрать место тоже помогут наклейки. Даже за швейной машинкой будут работать через одного.

Маски обязательно будут носить исключительно работники столовых, как и в школах. Тем не менее губернатор высказал опасения, что вспышка различных инфекционных заболеваний возможна сразу после начала учебного года, и все же посоветовал пользоваться средствами индивидуальной защиты студентам и педагогам.

Работники колледжей настроены более оптимистично и уверенно, нежели педагоги школ. Они говорят, что многие рекомендации станут понятны и ясны по ходу учебы, их можно будет решить оперативно. Какие требования предъявляются к школам и как изменится жизнь учеников среднего и старшего звена, можно узнать, посмотрев видео «Призыва».