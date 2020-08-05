Количество умерших от коронавируса во Владимирской области перевалило за полторы сотни

Владимирская область вновь демонстрирует прирост по случаям смерти от коронавируса за сутки. В статистику добавились еще 4 случая. За время пандемии болезнь не пережили 153 человека. Продолжает расти и количество активных носителей COVID-19. На данный момент болеет 361 житель региона. Вчера этот показатель равнялся 349. Число выздоровевших растет, но не так активно как в июле. За сутки больничный закрыли 6 человек, днем ранее цифра была выше – 11.

Всего за время пандемии заболели 5705 человек.

При этом снизился суточный прирост заболевших. За минувшие 24 часа зафиксированы 22 новых случая заражения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. На два человека меньше, чем было днем ранее.

В лидерах по числу инфицированных за сутки вновь Ковровский район. Он показал наибольший прирост — сразу 5 заболевших. В Муромском и Юрьев-Польском районах заразились по 4 человека. В статистику распространения инфекции во Владимире добавились 3 человека. По два человека заболели в Меленковском и Петушинском районах. Меньше всего за сутки инфицированных в Киржачском и Александровском районах — по одному человеку.

Ранее «Призыв» сообщал, что медикам частных клиник доплатят за работу с больными COVID-19.

Ольга Ефремова

Фото: newsincyprus.com