Количество пользователей VPN-решения во Владимире превысило три тысячи

Число пользователей услугой «VPN»[1] от «Ростелекома» во Владимире превысило три тысячи. За первое полугодие 2020 года провайдер подключил более 50 новых корпоративных клиентов. Всплеск интереса пришелся на март и апрель текущего года, когда многие компании переводили сотрудников на удаленную работу. Для работающего вне офиса персонала, «Ростелеком» предоставил сервис, обеспечивающий доступ к частной виртуальной сети и внутренним системам заказчика. Среди пользователей решения — государственные силовые структуры, а также банковский и бизнес-секторы: Управление министерства внутренних дел, Росгвардия и Прокуратура по Владимирской области, Сбербанк и Бизнес-инкубатор.

«Ростелеком» организовал для заказчиков единое информационное пространство, объединив без строительства дорогостоящих магистральных сетей связи и сетей доступа множество компьютеров для совместной работы. С помощью сервиса VPN сотрудники корпоративных клиентов, находящихся в одном здании, одном городе или даже на разных материках, оперативно обмениваются данными.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Защита корпоративных каналов связи стала уже объективной необходимостью. Вопрос только в выборе наиболее удобных и экономически выгодных решений. VPN от “Ростелекома“ поддерживает полный спектр телекоммуникационных услуг и гарантирует высокую степень надежности, простоту использования сервиса, прогнозируемые затраты и ликвидацию дефицита кадров. Клиенты, которые с нами уже не первый год, реально ощущают это в своей практике. Наша компания осуществляет работы под ключ: от закупки и построения до эксплуатации системы. Важно и то, что мы берем на себя все заботы, связанные с соблюдением законодательства, в частности, о персональных данных. Применяем только сертифицированные продукты, тщательно отслеживаем все изменения нормативной базы, так наш сервис всегда соответствует всем требованиям актуальных законов и регламентов».

Услуга «VPN» от «Ростелекома» – гибкая технология, которая совмещает в себе оперативность, надежность, простоту и экономичность. Сервис обеспечивает высокий уровень защищенности информационных ресурсов и предназначен для самого широкого спектра компаний — от среднего и малого бизнеса в различных сферах деятельности до крупных клиентов всех уровней, а также органов государственной власти. Более подробно узнать об услуге можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800-200-30-00.

[1] Virtual Private Network (VPN) — обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети. Основная идея состоит в том, чтобы обеспечить сотрудникам безопасный доступ к внутренней сети организации, не открывая сети для атак хакеров.