Кого подсидели «три лентяя» на Соборке

«Призыв» продолжает рассказывать о памятниках на Соборной площади нашего города. Ранее была опубликована статья о скульптуре Ленина перед зданием Банка России, а сегодня поговорим о монументе в честь 850-летия Владимира. Тем более что именно в августе, 23-го числа, 1958 года на торжественном митинге был установлен закладной камень, символизирующий начало возведения нового памятника. Несмотря на монументальность 22-метровой юбилейной композиции, владимирцы насмешливо называют ее «три лентяя» или «трое непьющих». Возможно, и потому, что новая скульптура заняла «чужое» место.

Деревянный обелиск

Сразу после Октябрьской революции 1917 года Соборка поменяла свое название на площадь Свободы. В первую годовщину революции, 7 ноября 1918 года, точнехонько на месте современного монумента в честь 850-летия Владимира установили обелиск Свободы (или обелиск Октябрьской революции). Он был деревянным, потому что в то тяжелое и голодное военное время на постановку чугунного монумента не было средств.

Обелиск представлял собой четырехгранную призму, окрашенную серой краской и увенчанную красной звездой, внутри которой зажигалась электрическая лампочка. Торжественное открытие обелиска состоялось во время прохождения демонстрации. Открытие его было весьма торжественным и сопровождалось многолюдной демонстрацией. От этого скромного памятника уходили на фронт владимирцы в годы гражданской войны, давая клятву: «Мы вернемся с победой!»

Но уже в 1923 году газета «Призыв» писала: «Все с чувством страха вот уже несколько лет смотрят на обелиск на площади Свободы, который, основательно одряхлев и покривившись, служит «детской каланчой», а внутри его — «антигубздравовское» состояние…».

Бетонный Сталин

Разобрать дряхлую деревянную конструкцию – дело нехитрое. И до начала 40-х это место пустовало. Газета «Призыв» от 14 июня 1940 года сообщила, что отделом благоустройства горкомхоза у входа в парк, напротив памятника Ленину, планируется установка скульптуры товарища Сталина. Но 28 августа 1940 года бетонная скульптура высотой более пяти метров с надписью «Иосиф Виссарионович Сталин» была открыта на месте обелиска Свободы. Это был первый в городе памятник «отцу народов».

Это была серийная копия с памятника Сталину известного скульптора, народного художника СССР Сеогея Меркулова. Подобные памятники были установлены у Третьяковской галереи в 1939 году и у павильона СССР на Международной выставке в Нью-Йорке в 1937 году.

Именно здесь, на площади Свободы, собрались 9 марта 1953 года владимирцы на траурный митинг в день похорон Сталина. А в 1954 году эту статую под покровом ночной темноты убрали ночью и установили на пересечении улиц Горького и Луначарского (напротив здания Совнархоза), который простоял там до ноября 1961 года.

Советский символ

Но, как говорится, свято место пусто не бывает. 15 января 1958 года было принято решение Владимирского горисполкома «О постановке памятника В.И. Ленину и монумента 850-летия города Владимира».

В советское время появление города связывали с Владимиром II Мономахом, и годом основания считался 1108 год.

«Несколько недель назад владимирцы, проходившие по площади Свободы, обращали внимание на то, что троллейбус четвертого маршрута перестали останавливаться здесь, а проезжали дальше, к Золотым воротам, — сообщала газета «Призыв» 2 августа 1960 года. — Началась реконструкция площади… Дело в том, что раньше площадь была с наклоном и ее нужно было выровнять. Кроме того, величественный монумент, воздвигающийся здесь в честь 850-летия города Владимира, никак не вязался с прежними размерами площади. Теперь ее расширили за счет парка им. Пушкина, убрав никому не нужные ограды. Скоро закончится сооружение 15-метрового памятника-монумента и площадь Свободы станет еще красивее».

Памятник-монумент был открыт 30 октября 1960 года. Он представляет собой трехгранную белокаменную пирамиду с усеченным верхом. Боковые ее стороны углублены, в нишах помещены сидячие бронзовые скульптуры: рабочий с трактором, воин с мечом, строитель с капителью в руке. По замыслу авторов, фигуры олицетворяют прошлое и настоящее города, а высеченные над ними рельефы иллюстрируют важные страницы истории Владимира.

Фигура воина обращена в сторону оборонительных Золотых ворот, зодчего — к Успенскому собору, рабочего — в восточный промышленный район города. Авторами шедевра стали известные мастера: скульптор Дмитрий Рябичев, архитекторы Алексей Душкин и Евгений Архипов. Над монументом работали Мытищинский завод художественного литья и Владимирская научно-производственная реставрационная мастерская.

Защитники юбилея

В начале 90-х годов дата, которую подтверждает монумент на Соборной, подверглась пересмотру. Городские и областные власти отнесли основание города аж к 990 году. Основателем объявили Владимира Красное Солнышко, а не Мономаха. Эту версию даже подкрепили конным памятником Святому Владимиру, установленным в 2007 году на смотровой площадке в парке Пушкина.

Многие историки считают новую версию основания города натянутой или мифической. До сих пор 1000-летняя древность Владимира не нашла археологических подтверждений: городского культурного слоя раньше XII века за годы раскопок не нашли даже в самой древней части города. Так что трое сидящих на Соборной бронзовых мужчин вовсе не лентяйничают. Они словно защищают классическую версию об основании Владимира и представления советского времени об истории города.

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: panevin.ru