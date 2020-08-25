Классы, в которых выявят коронавирус, закроют на карантин. Учеников распустят по домам, а за их самочувствием установят контроль. При этом образовательный процесс не остановится. Дети перейдут на дистанционное обучение. Схема будет реализована и в случае болезни школьника, и если СOVID-19 выявят у членов его семьи. Об этом сообщила директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева.

— Заболевший ребенок сразу будет выявлен на входе. Мы сейчас берем вариант, когда вдруг на следующий день после учебного процесса мы узнаем, что, оказывается, в семье условного Петрова болеют родители или заболел он сам. Ребенок изолируется, а класс должен быть закрыт на две недели на карантин, — отметила Ольга Беляева. — Происходит переход на дистанционную форму обучения.

Если в классе выявят коронавирус, учеников переведут на дистанционное обучение.

Спросили у главы областного департамента образования и что будет, если опасный вирус будет выявлен у педагога. По словам Ольги Беляевой, изолируют его самого и ближайшее окружение. Дети останутся в школе. Можно предположить, что заболевшему учителю найдут замену.

Сколько детей школьного возраста уже переболели коронавирусом и у какого количества инфекция подтверждается ежедневно, глава департамента комментировать не стала. Скорее всего, речь идет о единичных случаях заражения в сутки. Для сравнения, в Москве, по данным мэра столицы, опасный вирус выявляют за 24 часа у 25-30 детей и подростков. При этом положительные тесты на COVID-19 получают в среднем по 650 — 680 человек. Получается, что каждый 20-й заболевший – это школьник. Если данная статистика актуальна и для нашего региона, то в сутки инфекция диагностируется у одного ученика.

Ранее «Призыв» рассказывал, как изменится жизнь учителей и учеников в новом учебном году. Школам придется выполнить ряд строгих требований, чтобы не допустить распространения коронавируса.