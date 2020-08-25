Классы, в которых выявят коронавирус, закроют на карантин

Учеников переведут на дистанционное обучение

Классы, в которых выявят коронавирус, закроют на карантин. Учеников распустят по домам, а за их самочувствием установят контроль. При этом образовательный процесс не остановится. Дети перейдут на дистанционное обучение. Схема будет реализована и в случае болезни школьника, и если СOVID-19 выявят у членов его семьи. Об этом сообщила директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева.

Заболевший ребенок сразу будет выявлен на входе. Мы сейчас берем вариант, когда вдруг на следующий день после учебного процесса мы узнаем, что, оказывается, в семье условного Петрова болеют родители или заболел он сам. Ребенок изолируется, а класс должен быть закрыт на две недели на карантин, — отметила Ольга Беляева. — Происходит переход на дистанционную форму обучения.

Если  в классе выявят коронавирус, учеников переведут на дистанционное обучение.

Спросили у главы областного департамента образования и что будет, если опасный вирус будет выявлен у педагога. По словам Ольги Беляевой, изолируют его самого и ближайшее окружение. Дети останутся в школе. Можно предположить, что заболевшему учителю найдут замену.

Сколько детей школьного возраста уже переболели коронавирусом и у какого количества инфекция подтверждается ежедневно, глава департамента комментировать не стала. Скорее всего, речь идет о единичных случаях заражения в сутки. Для сравнения, в Москве, по данным мэра столицы, опасный вирус выявляют за 24 часа у 25-30 детей и подростков. При этом положительные тесты на COVID-19 получают в среднем по 650 — 680 человек. Получается, что каждый 20-й заболевший – это школьник. Если данная статистика актуальна и для нашего региона, то в сутки инфекция диагностируется у одного ученика.

Ранее «Призыв» рассказывал, как изменится жизнь учителей и учеников в новом учебном году. Школам придется выполнить ряд строгих требований, чтобы не допустить распространения коронавируса.

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