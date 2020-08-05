Кинотеатры Владимира огласили репертуар на ближайшее время

Кинотеатры Владимира активно готовятся к открытию. В субботу начнет работу кинокомплекс «РусьКино». Уже известен репертуар на ближайшие дни. Покажут картины разных жанров: комедии, мелодрамы, триллеры и боевики. В «РусьКино» можно будет увидеть мультфильм «Тролли» (6+), который повторят по многочисленным просьбам зрителей, «Секрет» (12+) с Кэти Холмс, «Неистовый» (18+) с Расселом Кроу, южнокорейскую картину «Спасти панду» (12+) и белорусский фильм «Запретная зона» (16+).

В «РусьКино» пока будет работать только большой зал. Наполняемость, как предписывает Роспотребнадзор, может быть не выше 50%. Введут социальную дистанцию — не менее метра между зрителями, которые не являются родственниками. Потоки разделят: входить зрители будут через главные двери, а покидать зал через запасной выход, ведущий прямо на улицу. Хорошая новость в том, что цены на билеты не хотят поднимать. Акции по дням недели тоже останутся.

Цены на билеты «РусьКино» сохранит на прежнем уровне.

Готовится к запуску и «КиноМакс-Буревестник», но сроков точных не сообщает. Пока сеть «КиноМакса» возобновила работу в Москве, Ярославле и Ростове-на-Дону. Справочные владимирского кинотеатра не отвечают. В группах в социальных сетях подписчикам тоже не ничего конкретного не сообщают. Известен только примерный репертуар первых дней кинопоказа. Согласно федеральной рассылке в «КиноМаксе» ожидают выхода фильмы «Зеркала: Инкарнация» (18+), «Артур и Мерлин: Рыцари Камелота» (16+), «Лесси. Возвращение домой» (6+), «Мой шпион» (12+), «Морские паразиты» (18+), «Номер один» (12+), «Отдай свою душу» (18+), «Побег из Претории» (16+), «Русалка в Париже» (12+), «Дружить по-русски!» (18+).

Ранее «Призыв» подробно рассказывал, какие меры безопасности будут предприниматься в кинотеатрах.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»