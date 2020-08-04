Кинотеатрам разрешили открыться во Владимирской области

Кинотеатры и кинозалы могут начать работать во Владимирской области. Это стало возможным при переходе на второй этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Соответствующие изменения внесены в указы от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» и от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей».

Кинотеатрам придется выполнить ряд условий.

Одно из требований касается наполняемости залов. Разрешена посадка до 50% от обычного числа зрителей. Обязательно и выполнение рекомендаций Роспотребнадзора. Эксперты разработали их еще в мае. Этот документ можно почитать здесь. Зрителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В кинозалах — обязательная уборка каждые 2 часа, наличие бактерицидных ламп, проветривание и получасовой интервал между сеансами. Носить маски и перчатки обязаны лишь сотрудники. Зрителям использование СИЗов рекомендовано.

В начале лета представители кинотеатров Владимира были настроены куда оптимистичнее. Они рассчитывали открыться в середине июля. Такие разговоры шли и на федеральном уровне. Однако затянувшийся переход Владимирской области на второй этап снятия ограничений нарушил планы.

Ранее «Призыв» сообщал, что регион постепенно возвращается к нормальной жизни. Появилась афиша оффлайн-мероприятий. С 15 по 16 августа в Суздале пройдет Первый фестиваль уличных театров (0+).

Елена Пляскина

Фото: cdn.kino.ru