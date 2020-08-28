Кассовые российские фильмы бесплатно покажут в «Ночь кино»

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет во Владимирской области 29 августа. В пятый раз жители региона смогут бесплатно посмотреть российские картины. В программу этого года вошли анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк-4» (6+), один из самых популярных отечественных сиквелов «Лёд 2» (6+) и самый кассовый российский фильм «Холоп» (12+). Организаторы акции – Министерство культуры РФ, Фонд кино, портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ» и администрация региона.

Вход на кинопоказы бесплатный.

Показы пройдут более чем на 40 площадках, в том числе и на шести открытых. Во Владимире, например, «Ночь кино» пройдет в «РусьКино». Там покажут заявленный мультфильм. Начало сеанса в 18.00. Показы, подчеркивают организаторы, пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором.

Какие еще интересные события пройдут в ближайшие выходные, рассказывает афиша «Призыва». Читайте и выбирайте, чем заняться!