Карпов с Корчным сыграют в шахматы под музыку

Мюзикл «Шахматы» ставят в Московском дворце молодёжи. Премьера вот-вот. В центре сюжета – поединок Карпова с Корчным за звание чемпиона мира в 1978 году. Брежнев, когда Карпова поздравлял, сказал: «Мы тут при счёте 5:5 за сердце хватались». Что он — вся страна хваталась! Через три года тоже прихватывало, но не так: Карпов бывшего соотечественника разделал более уверенно. Но дело в другом. Сорок лет назад это было противостояние двух систем, там политики было больше, чем спорта, там такие громы и молнии метались – ужас! А сейчас – мюзикл. Какой-нибудь подлец-тенор про «Е2 – Е4» сольный номер выводит. Хор что-то там про удачный гамбит партесно поёт. И режиссер Евгений Писарев говорит в интервью телеканалу «Культура»: мы постарались в тему спорта не углубляться, политику не копать, а взять общечеловеческие мотивы.

И то: разве интересен сейчас кому-то политический расклад в неладном датском государстве предположительно VII-VIII веков, когда там объявился Гамлет и устроил ревизию: кто с кем спал, кто кого травил? Без терзаний обиженного принца, без его «Быть или не быть?», без любви и прочих понятных человеческих мотивов – нет, не интересен. Что Моцарт и Сальери без Пушкина? Что Борис Годунов без него же? Так, просто имена, пусть и большие, пусть даже великие, в длиннейшем списке зависти и предательства, любви и ненависти, интриг и борьбы за власть.

Без литературы и искусства всё это – один сплошной некрополь, слепая историческая хроника, набор событий и дат.

И только преломление через призму культуры делает эти контекстные – здесь и сейчас – события общечеловеческими и вневременными, абстагированными, в какой-то степени, от героев во плоти (вот Карпов-то жив ещё!). Что интересно: тема борьбы за власть, все эти дряхлеющие тираны, вцепившиеся в трон, или, наоборот, отпускающие бразды правления («Ричард III» – «Король Лир»), — они уже обыграны, изучены вдоль и поперёк, и пьесы про нынешних правителей («Сами Знаете Кто» – «Горбачёв»), будь они придуманы, ничего нового не принесут. А вот другие заходы — про интеллектуалов-заложников систем, которыми были Карпов и Корчной, про романтического борца с глобальной спецслужбой Сноудена или про отравленного Навального – это ново, это свежо.

Трудно даже представить, что лет, может, через 50 какой-нибудь подлец-тенор в декорациях, имитирующих самолёт, будет входить в художественный образ борца с коррупцией, что выскочит на авансцену фальцет в песцах — кремлёвский пресс-секретарь… Не подумайте, я не шучу. Мне просто интересно, как наши искренние чувства, мысли, порывы, тревоги, страхи и прочее и прочее потом, для следующих поколений, станут лишь материалом для творчества, для их мыслей, чувств, переживаний.

Ведь я помню, пусть маленьким был, но помню, как взрослые впадали в пароксизм из-за этих двух шишколобых, двигавших фигуры по доске, из-за наших хоккеистов, разгромивших «кленовые листья» там, в Канаде, — всё это было таким важным, таким глобальным, таким супер-супер-супер (тут уж вы сами добавьте, у меня фантазия кончилась), что, казалось, меняло всё мироустройство… А на деле стало лишь маленьким эпизодом истории, который сейчас и трогательно наивен, и очищен от коросты идеологии до «мяса» простых человеческих чувств.

Николай Лившиц

Фото: thetimes.co.uk

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