Карантин по коронавирусу объявлен в группах двух детских садов Владимира

Сразу три группы в детских садах Владимира отправлены на карантин по коронавирусу. Речь идет о дошкольных учреждениях № 71 и 72. Воспитанников отправили по домам, теперь их предстоит проверить на COVID-19. Речи о том, что заболели сами дети, пока не идет. Комплекс ограничительных мероприятий связан с контактом с зараженными опасной инфекцией. Эту информацию подтвердили «Призыву» в пресс-службе мэрии Владимира и региональном управлении Роспотребнадзора.

— Если сейчас у взрослых подтверждают коронавирус, а ребенок в этой семье ходит в детский сад, то группу, которую посещает малыш, закрывают на карантин по контакту с коронавирусом, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. — Сейчас управление образования присылает нам списки всех контактных детей. Каждому выпишут предписание, чтобы медицинская организация взяла под наблюдение ребенка. К каждому должен прийти врач и взять у малыша анализ на коронавирус.

Воспитанников трех закрытых групп проверят на COVID-19.

По нашим данным, на карантин закрыли группы из 17-18 детей. В общей сложности на коронавирус проверят около 50 воспитанников детсадов. В одном случае COVID-19 якобы обнаружили у воспитателя, в двух других – у одного из родителей. Специалисты говорят, что этого стоило ожидать. Дошкольные учреждения вернулись к привычному режиму работы чуть меньше месяца назад. Детей становится все больше, и исключить возможность коронавируса хотя бы по контакту нельзя.

— У нас в детском садике на входе всем измеряют температуру, спрашивают о самочувствии остальных членов семьи, мы заполняем график, но где уверенность, что все сообщают правду? Может, у кого-то из родственников кашель или сопли, даже небольшая температура, но взрослым надо работать, кто-то может и не сказать, — рассказала «Призыву» мама одного из малышей. — Но оставаться дома больше нет возможности. Меня и мужа уже вызвали на работу. Поэтому риск определенный, конечно, есть.

Сегодня во Владимирской области выявлены 22 новых случая заражения коронавирусом. Только в областном центре за время пандемии диагноз поставили больше тысячи местным жителям. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за сутки положительные тесты пришли троим жителям Владимира. Заболевшие есть еще в 9 муниципальных образованиях региона.

На данный момент активными носителями вируса в регионе являются 513 человек. За 24 часа закрыли больничный 11 пациентов с коронавирусом. Не пережили болезнь еще 4 жителя области. В общей сложности от COVID-19 умерли 190 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирских учителей могут обязать носить маски на уроках.

Полина Тарбеева

Фото: tvsamara.ru