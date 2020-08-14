Каменщика насмерть придавило кирпичами на стройке

Следственное управление СКР по Владимирской области проводит доследственную проверку по факту гибели рабочего на стройке. Трагедия произошла во Владимире 12 августа. По предварительным данным, при выполнении строительных работ каменщика придавило кирпичами, осыпавшимися с поддона. Травмы оказались смертельными, строитель погиб на месте происшествия.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

— В настоящее время следователь СК России устанавливает все обстоятельства происшествия. В том числе будет дана оценка действиям работодателя по организации безопасности рабочих мест, соблюдению техники безопасности на строительном объекте, — сообщает пресс-служба Следкома.

Ранее «Призыв» сообщал о гибели рабочего в шахте лифта строящегося дома.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»