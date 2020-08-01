Какие законы вступают в силу в августе

С 13 августа вводится норма, по которой уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата сотрудники, проработавшие в компании более месяца, получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Выплаты должны быть произведены до ликвидации организации.

Прежде нормы ТК РФ гарантировали работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации, сохранение среднего заработка на период трудоустройства, но не более чем на два месяца (с зачетом выходного пособия). Такое право возникало у работника лишь в том случае, если после увольнения он не смог в двухмесячный срок устроиться на другую работу.

При этом действующий порядок позволяет завершить ликвидацию юридического лица внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ до истечения двух месяцев со дня увольнения работника (при условии отсутствия кредиторской задолженности на момент утверждения ликвидационного баланса). Следовательно, если работник приобрел право на выплату уже после ликвидации юридического лица, то он фактически не мог ее получить.

Принятым законом устанавливается, что в заявлении, представляемом в регистрирующий орган в связи с ликвидацией юридического лица, должно быть подтверждено то, что произведены все выплаты, предусмотренные российским трудовым законодательством для увольняемых в этой связи работников.