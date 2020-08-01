Какие законы вступают в силу в августе

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Изменения коснутся всех россиян
В последнем месяце лета вырастут пенсии у работающих пенсионеров. Уволенные в связи с ликвидацией организации получат выплаты, гарантированные трудовым законодательством. Автостраховщики сами будут определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов. Программа «Дальневосточный гектар» распространится теперь на республику Бурятия и Забайкальский край. Физические лица не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Иностранные студенты-очники получат возможность в свободное от учебы время работать без получения специального разрешения. В Арктической зоне РФ допускается осуществление любой не запрещенной законодательством предпринимательской деятельности. Подробнее о изменениях в законодательстве, которые вступят в силу в августе, читайте в этом материале.
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Перерасчет пенсий работающих пенсионеров
С 1 августа текущего года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно увеличиваться с учетом поступивших средств.
Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В прошлом году стоимость балла составляла 87,24 рубля. В этом году пенсионный балл стоит 93 рубля.
Повышение пенсий в августе является традиционным и для него не нужно обращаться с заявлением в ПФР.
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Защита прав подпавших под сокращение
С 13 августа вводится норма, по которой уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата сотрудники, проработавшие в компании более месяца, получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Выплаты должны быть произведены до ликвидации организации.
Прежде нормы ТК РФ гарантировали работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации, сохранение среднего заработка на период трудоустройства, но не более чем на два месяца (с зачетом выходного пособия). Такое право возникало у работника лишь в том случае, если после увольнения он не смог в двухмесячный срок устроиться на другую работу.
При этом действующий порядок позволяет завершить ликвидацию юридического лица внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ до истечения двух месяцев со дня увольнения работника (при условии отсутствия кредиторской задолженности на момент утверждения ликвидационного баланса). Следовательно, если работник приобрел право на выплату уже после ликвидации юридического лица, то он фактически не мог ее получить.
Принятым законом устанавливается, что в заявлении, представляемом в регистрирующий орган в связи с ликвидацией юридического лица, должно быть подтверждено то, что произведены все выплаты, предусмотренные российским трудовым законодательством для увольняемых в этой связи работников.
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Истекает срок предоставления деклараций
1 августа истекает срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. В этом году в связи с распространением коронавируса по указу Президента РФ он был продлен. Согласно закону депутаты и чиновники всех уровней — федерального, регионального и муниципального — обязаны подавать декларации о своих доходах. Если декларация не подана в срок, то не подавшее ее лицо подлежит увольнению (освобождению от должности).
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Индивидуализация тарифов по ОСАГО
Страховщики с 24 августа смогут сами определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений. Тарифный коридор будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз. Изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто нарушает ПДД, отличается высокой аварийностью, лишался прав.
Прежде система тарификации ОСАГО предполагала жестко ограниченное применение страховщиками тарифного коридора: страховщики фиксировали для каждого региона значение базовой ставки в пределах минимальных и максимальных значений, установленных Банком России, которое обязаны применять в отношении каждого страхователя.
Это не позволяло страховщикам предоставлять страхователям скидки с учетом их личностных характеристик, соблюдения Правил дорожного движения и прочих значимых факторов, а также прекратить практику субсидирования одних категорий страхователей другими. Изменения в законодательстве и направлено на ликвидацию этой несправедливости.
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Расширение «Дальневосточного гектара»
С 1 августа земельные участки в республике Бурятия и Забайкальском крае доступны для всех граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в РФ. Одной из существенных норм закона является сохранение заповедных земель, которые находятся вокруг Байкала.
Документ был разработан в целях реализации Указа Президента РФ от 03.11.2018 г. № 632 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. №849», в соответствии с которым в состав Дальневосточного федерального округа включены республика Бурятия и Забайкальский край.
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Запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
С 3 августа физлица не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Если не будет пройдена идентификация, можно будет зачислить средства только с использованием банковского счета. Нововведение направлено на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.
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Работа для студентов-иностранцев
Иностранные студенты-очники с 5 августа могут в свободное от учебы время работать без получения специального разрешения. Если студент завершил или прекратил обучение, трудовой договор, заключенный с ним, подлежит прекращению. Закон позволит увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах, так как многие студенты-иностранцы хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии и получить дополнительный доход.
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Господдержка бизнеса в Арктике
С 28 августа в Арктической зоне РФ допускается осуществление любой не запрещенной законодательством предпринимательской деятельности. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм и т.д. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны — для этого она приравнивается к особой экономической зоне.
Долгожданный документ окажет значительное влияние на развитие арктических и приравненных к ним регионов на несколько десятилетий вперед. Он направлен на то, чтобы создать инвесторам в Арктике условия для эффективной работы. Для этого им нужны соответствующие льготы. В регионе необходимо создавать новые рабочие места, поддерживать коренные малочисленные народы, обеспечивать необходимыми ресурсами комплексное развитие территории.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: duma.gov.ru
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