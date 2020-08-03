Какие целебные травы собирают в августе

Наверняка в полях все видели это растение, но немногие знают про его целебные свойства. Его обязательно нужно собирать в экологически чистых местах, потому что золотарник впитывает все из внешней среды, как никакое другое растение. Сейчас он только-только начинает зацветать высокими желтыми метелками в открытых сухих местах. Его экстракты также применяет официальная медицина при изготовлении препаратов для повышения мужской потенции. Употребление этого растение может продлить репродуктивный возраст мужчины. А еще отвар из золотарника – хорошее антибактериальное и противовирусное средство.

Используют в целебных целях цветы и корень этого растения. Причем в августе его надо собирать в самом начале его цветения, иначе при сушке от распушится и разлетится. А в сентябре, когда золотарник отцветет, выкапывают его корни. Это тоже очень ценное целебное сырье.

Растение – отличный медонос, поэтому чай из него получается вкусным и душистым. А мед из золотарника считают целебным наравне с липовым и из донника. Для мужчин он особенно ценен.