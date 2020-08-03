Какие целебные травы собирают в августе

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Рассказывает судогодская травница
Август дает травникам последнюю возможность запастись целебными растениями. Очень важно ее не упустить, в противном случае придется ждать целый год, чтобы восполнить свои запасы. Судогодская травница Елена Обрубова рассказывает, какие полезные травки нужно собрать и заготовить в последний месяц лета. Они избавят вас от недугов и укрепят здоровье в холодное время года.
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Календула
Самая хорошая трава, которая цветет в августе, — это календула. У многих она растет в огородах, в нашей природе не встречается. Сейчас собирать ее – самое время. В начале августа она цветет очень интенсивно. Это самая хорошая трава от заболеваний ЖКТ и применяется наружно. От угревой сыпи, экземы во все времена отвар календулы — наипервейшее средство. Собирают только ее цветы, листочки и корешочки никакими целебными свойствами не обладают.
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Репешок
В полях у нас растет репешок, который цветет желтыми султанчиками. Это необыкновенное растение, про которое говорят, что оно лечит 40 болезней. В народе его еще называют греческой печеночной травой. Почему греческая я не знаю, а что печеночная — понятно сразу. Она помогает от всех болезней печени. Экстракты этого растения применяют в официальной фармакологии и добавляют в лекарства от тяжелых заболеваний печени, таких как цирроз и гепатит. При заболеваниях поджелудочной железы и желчного пузыря репешок — тоже незаменимый помощник. И как раз в августе заготавливают цветы и верхние листочки этого чудесного растения.
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Золотарник
Наверняка в полях все видели это растение, но немногие знают про его целебные свойства. Его обязательно нужно собирать в экологически чистых местах, потому что золотарник впитывает все из внешней среды, как никакое другое растение. Сейчас он только-только начинает зацветать высокими желтыми метелками в открытых сухих местах. Его экстракты также применяет официальная медицина при изготовлении препаратов для повышения мужской потенции. Употребление этого растение может продлить репродуктивный возраст мужчины. А еще отвар из золотарника – хорошее антибактериальное и противовирусное средство.
Используют в целебных целях цветы и корень этого растения. Причем в августе его надо собирать в самом начале его цветения, иначе при сушке от распушится и разлетится. А в сентябре, когда золотарник отцветет, выкапывают его корни. Это тоже очень ценное целебное сырье.
Растение – отличный медонос, поэтому чай из него получается вкусным и душистым. А мед из золотарника считают целебным наравне с липовым и из донника. Для мужчин он особенно ценен.
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Коровяк метельчатый
Внешне это растение похоже на репешок — тоже имеет желтый султанчик. Растет оно только в сухих местах. В этом июле было довольно много дождей, поэтому сейчас, в августе, его мало. Коровяк любит очень сухое лето и помогает при всех видах воспалений дыхательных путей: бронхит, трахеит, астма. Причем это растение можно заваривать не только водой, но и молоком. Получается эффективное средство от кашля.
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Лесные ягоды
В лесу еще можно собирать ягоды и листья черники, которые считаются отличным флавоноидом, продливающим женскую молодость и красоту. Употребление отвара листьев черники улучшает состояние кожи, работу ЖКТ и гормональный фон.
Костяника также помогает при заболеваниях ЖКТ. В ней содержится много дубильных веществ, что позволяет отваром из этого растения избавляться от диареи. Причем, в отличие от черники, ее можно сушить вместе с ягодами. В красных ягодах костяники большое зернышко, а самого сока немного, поэтому она высыхает вместе с листьями замечательно.
Сейчас также можно собирать листья лесной малины и земляники, содержащие витамина С и D гораздо больше, чем в самих ягодах. Впрочем, их можно собирать все лето и даже в начале сентября.
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Чага
Это уникальный гриб, чай из которого ценен для каждого. Растет он только на березах и является своеобразной раковой опухолью дерева, от которого оно погибает. Но в этом грибе аккумулируется все, что есть в березе полезного. Недаром охотники издавна пьют чай из чаги для здоровья и долголетия. Некоторые онкологи утверждают, что препараты из чаги предотвращают развитие раковых клеток. Поэтому употребление этого целебного растения является своеобразной профилактикой онкологических заболеваний.
Чай из чаги получается темного насыщенного цвета, пахнет дегтем и слегка горьковатый. Поэтому я предпочитаю его смешивать с душистыми травами, а также сушеными ягодами и яблоками, грушами. Получается вкусный целебный напиток красивого красно-кирпичного цвета.
Собирать чагу можно в любое время года. Гриб надо разрезать на небольшие кусочки и очень хорошо просушить. Иначе он может заплесневеть.
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Полезный совет
Фиточаи очень полезны, но все их надо пить с перерывом, потому что нельзя, чтобы в организме накапливалось то или иное вещество в больших количествах. Во-первых, это может вызвать аллергию, а во-вторых, идет привыкание организма к действующему активному веществу растения, и его действие ослабевает. Поэтому один и тот же чай пить более 10 дней не рекомендуется. Надо сделать перерыв или взять траву с аналогичным целебным действием.
Подготовлено Татьяной Лысовой
Заглавное фото: progrud.com
Обсуждение 1
Спасибо! Очень интересно! Не знала, что нужно делать перерыв после 10 дней приема.