Какие требования должны соблюсти школы к началу учебного года

Переходим в гардеробную. Здесь тоже не допустят массового одевания-раздевания, как это было раньше, говорят в школе.

— В гардеробной у всех детей свои номерки. В определённые классы, которые позволяют по площади, мы переводим гардеробы детей, которые там учатся. У начальной школы раздевалка отдельная, — говорит Роман Чуркин, директор СОШ № 22.

За каждым классом будет закреплен свой кабинет. Но практические занятия по физике и химии учителя проводят в специальных помещениях, и ученики будут вынуждены покидать свои классы. То же самое с уроками физкультуры и музыки.

А вот за партами дети будут сидеть, как обычно. Никакой социальной дистанции в 1,5 метра в городских школах с их перегруженностью соблюсти будет просто нереально.

В кабинетах уже висят графики уборки. Теперь мыть пол в школах придется гораздо чаще.