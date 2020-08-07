Какие требования должны соблюсти школы к началу учебного года

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Новые правила в период пандемии
Во Владимире на следующей неделе начинаются массовые рейды по школам. Сотрудники МЧС, полиции, чиновники горадминистрации начнут проверять учебные заведения на готовность работать в период пандемии. Главный санитарный врач России утвердил обязательные санитарно-эпидемиологические требования в условиях распространения коронавируса. Новые правила будут действовать до 1 января 2021 года. Их главная цель – избежать столпотворения детей и минимизировать контакты между классами.
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Контроль при входе
Во Владимире на данный момент работают 45 средних общеобразовательных учреждений. В школе № 22 г. Владимира к приходу проверочной комиссии уже готовы. Уже при входе на посту охраны детям будут проводить термометрию бесконтактным способом. Все отклонения от нормы сразу фиксируются в журнал. Всем сотрудникам школы выдадут маски. Дети же могут находится в школе без СИЗов, поясняет директор. Рядом с постом охраны контейнер с дезсредством, нажатие происходит локтевым способом. Для избежания очередности и скученности в этой школе будет организовано сразу два входа для запуска детей. Один из них — для младшего звена с 1-го по 4-й классы.
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Кабинетная система
Переходим в гардеробную. Здесь тоже не допустят массового одевания-раздевания, как это было раньше, говорят в школе.
— В гардеробной у всех детей свои номерки. В определённые классы, которые позволяют по площади, мы переводим гардеробы детей, которые там учатся. У начальной школы раздевалка отдельная, — говорит Роман Чуркин, директор СОШ № 22.
За каждым классом будет закреплен свой кабинет. Но практические занятия по физике и химии учителя проводят в специальных помещениях, и ученики будут вынуждены покидать свои классы. То же самое с уроками физкультуры и музыки.
А вот за партами дети будут сидеть, как обычно. Никакой социальной дистанции в 1,5 метра в городских школах с их перегруженностью соблюсти будет просто нереально.
В кабинетах уже висят графики уборки. Теперь мыть пол в школах придется гораздо чаще.
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Столовая и санузлы
В 22-й школе обучаются около 500 детей, столовая здесь небольшая. Уже решено, что кушать за столами будет лишь один класс. Далее — следующий. Для всех будет определен свой график питания. К слову, с 1 сентября в школах возобновятся бесплатные завтраки для начальных классов.
По школьным коридорам уже развешены плакаты с информацией о необходимой гигиене для профилактики коронавирусной инфекции. Детей просят чаще мыть руки. В школьных туалетах по новым требованиям установят бесконтактные дозаторы с моющими и дезинфицирующими средствами. Туалетная бумага в наличии должна быть всегда.
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Бактерицидные лампы
В 22-й школе руководство уже закупило три бактерицидные лампы. По словам директора, каждая стоит в районе 15-17 тысяч рублей. Потратиться на технику учебное заведение смогло после экономии коммунальных средств. Сейчас рециркуляторы находятся в разных кабинетах. Они полностью безопасны и могут работать в присутствии детей во время урока. По графику их будут перевозить из одного класса в другой. Сборов с родителей на закупку обеззараживающих приборов быть не должно. Такое распоряжение глава городской администрации отправил всем директорам образовательных учреждений. Средства на бактерицидные лампы будут выделять из городского и областного бюджетов.
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Массовые мероприятия
По санитарным нормам до 1 января 2021 года все массовые мероприятия в образовательных учреждениях запрещены. То есть ни о каких фестивалях, ярмарках, туристических походах и поездках на автобусах в соседние города речи быть не может. Сейчас каждая школа решает, как проведет 1 сентября. В Минпросвещения РФ выступили с сообщением, что торжественные линейки отменять не собираются. Но праздник должен пройти с соблюдением всех мер безопасности.
— В этом году у нас три первых класса, — говорит Роман Чуркин. – На торжественной линейке в этом году мы сократим количество участников. Раньше вся школа собиралась. Теперь мы этого делать не будем. Планируем собрать только первоклассников, их родителей и одиннадцатиклассников. В случае чего готовы провести линейки даже по классам, разрабатываем разные варианты.
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Дистанционное обучение сохранится?
В 22-й школе дистанционное обучение в апреле-мае пережили достойно, говорит директор. На интернет-платформе Zoom с родителями прошло собрание, где им доходчиво объяснили, как пойдет дальше учебный процесс.
Возможно, в этом году после согласования с родителями и педагогическим коллективом часть предметов всё же перейдет в дистанционный формат, говорит Роман Чуркин. Уже сейчас определяется часть тем для изучения детьми их самостоятельно, дома. И такие рекомендации уже есть во всех городских школах.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
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