Какие пособия на детей изменятся в 2020 году

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На что могут рассчитывать родители
В 2020 году изменились сразу несколько видов господдержки, которые положены семьям с детьми. Некоторые суммы проиндексировали, для отдельных видов выплат изменили условия, что-то отменили и больше не назначают. Что об этом нужно знать родителям и на какие суммы они могут рассчитывать, читайте в новой статье «Призыва».
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Пособие по беременности и родам
Увеличился минимальный и максимальный размер декретной выплаты. На общих основаниях его получают работающие женщины, которые ждут ребенка. Пособие по беременности и родам назначают за 70 (в случае многоплодной беременности — 84) дней до и 70 (в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 110) дней после родов. За это время женщина получает средний заработок.
Средний заработок считают исходя из доходов за два календарных года, которые предшествуют году назначения пособия. Если женщина уходит в декрет в 30 недель беременности в 2020 году, для расчета среднего заработка учтут доход за 2018 и 2019 годы.
На минимальный размер декретных выплат влияет МРОТ, а на максимальный — предельная база для страховых взносов. Для декрета, который начался в 2020 году, эти суммы изменились.
Размер пособий по беременности и родам при обычных родах
Лимиты выплат В 2019 году В 2020 году Минимальная сумма с учетом МРОТ 51 919 руб. 55 830,60 руб. Максимальная сумма 301 095,20 руб. 322 191,80 руб.
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Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности
Увеличился размер выплаты. Если женщина встала на учет в первые 12 недель беременности, она может получить единовременное пособие. Его размер не зависит от среднего заработка. Каждый год сумму индексируют 1 февраля.
С 1 февраля 2020 года размер индексации составил 3%. Сумма пособия с учетом повышения — 675,15 рубля. Размер выплаты определяют на дату начала отпуска по беременности и родам. Дата справки о постановке на учет не имеет значения. Если декрет начался в период с 1 февраля, пособие можно получить с учетом индексации.
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Единовременное пособие при рождении ребенка
Здесь размер выплаты тоже увеличился. При рождении ребенка один из родителей может получить единовременное пособие. Это фиксированная федеральная выплата, которая не зависит от трудоустройства и заработка. С 1 февраля 2020 года она составляет 18 004,12 рубля.
Подробнее о том, какие выплаты получит семья при рождении ребенка в 2020 году, можно прочитать здесь.
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Увеличился минимальный и максимальный размер выплаты. Если кто-то из родителей или родственников сидит с ребенком и не работает, он может получать пособие по уходу. Его платят даже безработным или тем, у кого мало стажа. Как и в случае с декретными выплатами, размер этого пособия зависит от минимального размера оплаты труда, предельного дохода для начисления страховых взносов и среднего дневного заработка. Если получатель пособия не работает, ему платят минимальную сумму.
Размер пособий по уходу за ребенком с 1 февраля 2020 года
Лимиты выплат На первого ребенка На второго и последующих детей Минимальная сумма в месяц для неработающих граждан 3 375,77 руб. 6751,54 руб. Минимальная сумма в месяц (с учетом МРОТ) 4852 руб. 6751,54 руб. Максимальная сумма в месяц 27 984,66 руб. 27 984,66 руб.
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Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка
С 2020 года эта выплата положена семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух региональных прожиточных минимумов на человека. Теперь ее можно получать, пока ребенку не исполнится три года. При этом дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года. На детей, рожденных в 2017 году, выплата не назначается. Если ребенок третий, четвертый или последующий по счету, этот вариант господдержки также не применяется.
Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе на II квартал предыдущего года. Во Владимирской области размер выплаты составляет 10780 рублей. На первого ребенка пособие платят из федерального бюджета, на второго — за счет материнского капитала.
Подробнее об условиях для назначения выплат на первого и второго ребенка с 2020 года читайте здесь.
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Ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет
Если среднедушевой доход семьи меньше регионального прожиточного минимума (во Владимирской области он составляет 10768 рублей), на каждого ребенка в возрасте с 3 до 7 лет включительно можно получать ежемесячное пособие. Оно составит половину прожиточного минимума на ребенка, установленную на второй квартал предыдущего года. Во Владимирской области выплата равняется 5390 рублей.
Пособие на ребёнка от 3 до 7 лет — первое пособие, которое будет назначаться по межведомственному взаимодействию. Семья подаёт только заявление на получение пособия. Это можно сделать через портал госуслуг , а также в многофункциональных центрах или органах соцзащиты. Другие справки не потребуются. Органы соцзащиты сами сделают все запросы.
Чтобы рассчитать, нуждается семья в выплатах или нет, нужно взять все доходы семьи за последние 12 месяцев и разделить на количество членов семьи: мама, папа и дети. В доходы включаются все денежные поступления, в том числе пособия, пенсии, алименты. Доход семьи необходимо подтверждать каждый год, поскольку ее финансовое положение может измениться. При расчете среднедушевого дохода для родителей, которые недавно потеряли работу, не будет учитываться заработок до увольнения.
Подробнее об условиях назначения выплат на детей с 3 до 7 лет читайте здесь и здесь.
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5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет
Появилась новая временная выплата.
Семьи с детьми смогут получать по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Выплаты назначаются за апрель, май и июнь 2020 года, если семья имела или имеет право на материнский капитал.
Чтобы получить выплату, нужно подать заявление на портале госуслуг. Если обратиться за выплатой с 1 июля до 1 октября 2020 года, вся сумма за три месяца поступит на счет одним платежом.
Подробнее о том, как получить выплату на ребенка до трех лет, читайте здесь.
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Материнский капитал
Размер проиндексирован, сертификат можно получить при рождении первого ребенка, на второго ребенка сумма может быть на 150 000 рублей больше.
С 2020 года условия материнского капитала для семей с детьми значительно изменились:
- Теперь его можно получить на первого ребенка — если он родился или усыновлен в 2020 году или позже. Сумма материнского капитала в 2020 году составит 466 617 рублей.
- Если второй ребенок родился в 2020 году, материнский капитал на него составит 616 617 рублей.
- Если третий или последующий ребенок родился в 2020 году, а раньше права на материнский капитал не было, семья сможет получить сертификат на 616 617 рублей.
Если второй или последующий ребенок родился до 2020 года, материнский капитал семья получит на прежних условиях, но с учетом индексации — 466 617 рублей в 2020 году.
Для семей, которые уже получили сертификат, но еще не использовали средства господдержки, сумма будет проиндексирована с 1 января 2020 года. Если семья уже распорядилась средствами материнского капитала в полном объеме до 2020 года, дополнительные выплаты с учетом индексации не предусмотрены.
Всю информацию о материнском капитале можно получить здесь.
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Компенсационная выплата на детей до трех лет
Это пособие для родителей, которые ухаживают за маленькими детьми и не работают. Она не относится ни к социальным пособиям по уходу за ребенком, ни к выплатам, которые зависят от семейного дохода. Размер выплаты — 50 рублей в месяц, работодатель платит ее за свой счет. С 1 января 2020 года эту выплату отменили, но не для всех. Ее смогут и дальше получать мамы или папы детей, родившихся до 1 января 2020 года.
Обратиться за выплатой можно в любой момент в течение отпуска по уходу за ребенком. Работающие по трудовому договору относят заявление своему работодателю, военнослужащие — руководителю воинского формирования, а уволенные женщины — в орган социальной защиты по месту жительства.
Работодателю достаточно заявления. В орган социальной защиты дополнительно нужно принести свидетельство о рождении ребенка; трудовую книжку и ее копию; справку из центра занятости о том, что женщина не получает пособие по безработице; копию приказа о предоставлении ей отпуска по уходу за ребенком.
50 рублей будут поступать на счет каждый месяц в день выплаты зарплаты или денежного довольствия. Если оформлять выплату в органах социальной защиты, деньги будут приходить до 26-го числа каждого месяца.
С 2020 года ежемесячную компенсационную выплату в размере 50 рублей фактически заменили ежемесячной выплатой на первого и второго ребенка, продлив срок назначения этого пособия с 1,5 до 3 лет. Но если компенсационную выплату по 50 рублей в месяц уже назначили или право на него появилось на прежних условиях, его также будут платить. При этом можно получать и ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет: она положена и работающим, и неработающим родителям.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: matrony.ru
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