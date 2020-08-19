Какие пособия на детей изменятся в 2020 году

Увеличился минимальный и максимальный размер декретной выплаты. На общих основаниях его получают работающие женщины, которые ждут ребенка. Пособие по беременности и родам назначают за 70 (в случае многоплодной беременности — 84) дней до и 70 (в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 110) дней после родов. За это время женщина получает средний заработок.

Средний заработок считают исходя из доходов за два календарных года, которые предшествуют году назначения пособия. Если женщина уходит в декрет в 30 недель беременности в 2020 году, для расчета среднего заработка учтут доход за 2018 и 2019 годы.

На минимальный размер декретных выплат влияет МРОТ, а на максимальный — предельная база для страховых взносов. Для декрета, который начался в 2020 году, эти суммы изменились.

Размер пособий по беременности и родам при обычных родах