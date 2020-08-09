Какие фильмы снял наш земляк Николай Лебедев?

Как назывался первый фильм Николая Лебедева, снятый им в 1930 году?

За какой фильм о жизни курсантов Нахимовского училища режиссер получил Сталинскую премию третьей степени в 1950 году?

Какой фильм Лебедева о блокадном Ленинграде был удостоен главного приза VI Международного кинофестиваля в Москве?

Какой фильм нашего земляка о сложных отношениях молодых людей получил Главный приз XVIII Международного кинофестиваля в Хихоне (Испания) в 1980 году?

Какой фильм Лебедева о детях питерских рабочих, которые помогли большевикам выследить и обезвредить шпионов Временного правительства, получил главный приз Всесоюзного кинофестиваля по разделу детских фильмов в 1959 году?

Какой фильм режиссера, вышедший на советские экраны в 1971 году, был снят по мотивам популярной повести Валентины Осеевой «Динка»?

«Девчонка, с которой я дружил»

«Гвоздь программы»

«Найди меня, Леня!»