Как я оформляла ребенка в детский сад в условиях коронавируса

Так уж получилось, что третьего ребенка я поведу в детский сад в условиях пандемии коронавируса. И у меня есть возможность сравнить сегодняшний опыт с тем, как это было 13 и 5 лет назад, когда я собирала в детское учреждение старших детей.

Начну с того, что получить место было несложно, несмотря на то, что живем мы в районе, густо населенном молодыми семьями. Сработала льгота для многодетных, которые (наряду с некоторыми другими категориями) имеют право на первоочередной прием в детское учреждение. Мы попали в тот садик, в который хотели, и в то время, когда планировали.

Подать заявление и получить путевку

Подавать заявление на поступление в детский сад многие мамы в песочнице советуют сразу после рождения малыша. Не знаю, меняет ли это ситуацию в плане продвижения в очереди, но я подавала, когда дочке исполнился год. В последний (третий) раз я пользовалась порталом госуслуг. Но можно сделать это и через сайт «Образование33». Здесь есть подробная инструкция и список необходимых документов.

После подачи и регистрации документов свое положение в очереди можно отслеживать в соответствующем разделе сайта «Образование33». Все понятно и прозрачно. Срок получения путевки у нас был намечен на июль 2020 года. Я зашла на сайт и увидела, что получила место в детском саду. И если раньше за путевкой нужно было специально ехать на Северную, 28а (в отдел по комплектованию дошкольных образовательных учреждений), стоять там в огромной очереди (13 лет назад процесс напоминал штурм Зимнего), то в условиях пандемии путевки организованно развезли в детские сады города без участия родителей. Это хороший опыт, который неплохо бы использовать в будущем. Зачем гонять людей туда-сюда, если можно сделать все просто и удобно? Однако квест по оформлению ребенка в дошкольное учреждение только начался. Разберемся пошагово.

ШАГ 1. Запись на прием к заведующей

После того как я увидела свою путевку на сайте «Образование33» (необходима авторизация), я сразу позвонила в детский сад, где меня записали на прием, сообщив, какие документы нужно принести с собой. Знаю, что многие заведующие сами обзванивали родителей. Но в нашем случае этого не случилось.

Сейчас детские сады имеют хорошие сайты, где опубликована вся необходимая информация. Это очень удобно. Поэтому список документов, скорее всего, можно найти в электронном виде на портале вашего сада.

Список документов:

Путевка (уже находится у заведующей).

Свидетельство о рождении ребенка+ копия.

Свидетельство о регистрации ребенка.

Свидетельства о рождении всех детей + копии для оформления компенсации части родительской платы.

Заявление о поступлении, пишется на месте.

Заявление об оформлении компенсации части родительской платы, пишется на месте.

Реквизиты счета в Сбербанке для перечисления компенсации части родительской платы.

СНИЛСы и паспорта обоих родителей (данные вносятся в заявление), но желательно иметь и копии.

Договор оформляется на месте.

Медицинская карта.

Папка-скоросшиватель + 5 файлов.

Родителей на прием приглашали по 2 человека, регистрация проходила в холле учреждения, рассадка была на расстоянии 1,5 метров. Строго в масках. Сотрудник помогал заполнить документы. Заведующая сразу проверяла, разъясняла. Мне понравилось, как все было организовано. Итак, документы сданы. Не готова у меня была только медицинская карта. Но ее можно было принести позже.

ШАГ 2. Самый муторный. Медицинская карта

Это самый долгий и сложный этап нашего квеста. Каждый родитель вправе выбрать, где делать карту — в платной клинике или государственной. Поскольку документ этот формальный (нужен только для поступления), я пошла экономичным путем. В платной клинике эта услуга стоит от 2500 до 3000 рублей. Подробнее об этом мы писали здесь. Зачем же деньги выкидывать на ветер? Причем за один раз, по отзывам уже прошедших испытание, всех врачей платно тоже не пройти — нужно приезжать в клинику несколько раз. Ну и в чем преимущество? Посему наш путь лежит в обычную детскую поликлинику по месту жительства.

Что иметь при себе для оформления карты:

Тетрадь в 48 листов или медицинскую карту школьника (продается в магазинах канцтоваров, стоит около 20 рублей).

Копии свидетельства о рождении ребенка, полиса, СНИЛСа. Все это педиатр сам вклеит в карту.

Далее движемся по пунктам:

Педиатр. Идете на прием к педиатру. Он дает направления, проверяет прививки.

Врачи-специалисты. Проходите специалистов. Сейчас действует «лайт-версия» (13 лет назад был список из 5-7 врачей и жуткие очереди). А нынче нужно просто пройти стоматолога и психиатра. Всего-то! Причем от последнего можно легко отказаться, что я и сделала. Считаю сей пункт абсолютно пустой тратой времени. Вряд ли при беглом и формальном осмотре (а именно так он и проходит) специалист у вашего ребенка обнаружит какие-то психические отклонения. И если у малыша действительно есть какие-то проблемы, вы их уже наверняка заметили и устраняете.

Врачи, у которых стоите на учете. Да, важный момент. Если ваш ребенок стоит на учете у других специалистов, то отметиться у них тоже надо. У нас это был кардиолог, нужно было сделать контрольное УЗИ сердца. Пока мы обсуждали этот момент с педиатром, медсестра позвонила в соседний кабинет и договорилась об исследовании. И мы спокойно идем и без очередей/записей и прочей галиматьи спокойно делаем УЗИ, которое благополучно снимает наш несильно страшный диагноз. Я в культурном шоке. Вот это сервис! Могут же! В платной клинике это УЗИ мне бы обошлось от 1200 до 1500 рублей.

Прививки. Далее доделываете прививки по возрасту, если за время пандемии что-то пропустили. У нас это была только реакция Манту. Кстати, ее не хватало у многих детей, поэтому в прививочном кабинете случался «манту-бум». Пришлось постоять в очередях и на саму пробу, и на проверку (это уже через три дня). Но это мелочи. Уложились в пределах часа в оба прихода.

Очереди. Отдельно об очередях: если вы многодетная семья, не стесняйтесь в таких ситуациях доставать соответствующее удостоверение. По закону многодетные обслуживаются у участкового педиатра БЕЗ ОЧЕРЕДИ. Это право, которым можно и нужно пользоваться. Однако будьте готовы к несогласным, так что советую быть настойчивым, но корректным. Время будет точно сэкономлено. А вот по поводу нервов… Советую не терять чувства юмора и не удивляться, если из очереди в спину вам полетит: «Нарожали тут!» Народ у нас в больницах по-прежнему горячий и легковозбудимый. Но, как говорится, собака лает — караван идет. Помним о конечной цели.

А можно без прививок? Не буду погружаться в тему, что в детский сад обязаны взять, даже если у малыша нет прививок. Я своим детям прививки делаю по национальному календарю и к антипрививочникам отношусь настороженно. Тут каждый выбирает свой путь. Однако без прививок в детском саду тоже придется подискутировать и отстоять свое право на их отсутствие. Учтите, заведующие обычно за этим пунктом следят особенно.

Только дни здоровых детей. Из того, что приятно удивило. В детских поликлиниках сейчас нет больных детей (в нашем случае – это филиал детской городской поликлиники № 1 на Нижней Дуброве). Заболевшие обслуживаются на дому. То есть все дни – это дни здорового ребенка. Вот еще один позитивный момент, который можно сохранить в «постпандемийные» времена. Если минимизировать рассадник инфекций в коридорах медицинского учреждения, то и пациентов станет меньше. Соответственно, и нагрузка на врачей уменьшится. Да и больных детей таскать в учреждение и мариновать из очереди в очередь не вполне гуманное дело. Все-таки коронавирус внес в нашу жизнь и хорошие изменения. Вход для взрослых, конечно, в маске.

Анализы. Но вернемся к нашей карте. Прошли специалистов? Доделали прививки? Сделали копии документов? Купили карту/тетрадку? Бегите к педиатру за направлениями на анализы. Их два: кал на яйца глист и соскоб на энтеробиоз. Ничего сложного. Как говорится, словить момент и один раз примчать в поликлинику на 15 минут. Очередей там нет, все быстро. Это вам не кровь сдавать. В детскую поликлинику на Пушкина без маски вас точно не пустят. На входе стоит строгая женщина, на уговоры не поддается.

Ждем карту. А теперь расслабьтесь и ждите. Закупайте одежду к детскому саду, корректируйте режим дня, питание, «дела туалетные», если все еще остались проблемы. В общем, найдете, чем заняться. Где-то дней через 10 после сдачи анализов наша карта была готова, о чем педиатр нам сообщила лично, позвонив по телефону. Тоже приятный момент. Ни 13, ни 5 лет назад такого сервиса в государственной клинике не было. Общее время на оформление медицинской карты составило около 2,5 недель. Если никуда не торопитесь, то ничего сложного. И деньги сэкономлены.

Несем карту в детсад! Бегом. Как только карта готова, летите в детский сад, чтобы ее сдать, так как от этого зависят сроки адаптации, если вы, конечно, хотите начать ходить побыстрее.

ШАГ 3. Запись на адаптацию и справка от педиатра

На адаптацию в детский сад записывают только при наличии готовой медицинской карты. Новые детки начинают ходить с 1 сентября. Именно с этого числа оформляется договор с учреждением. Из всей нашей группы, в которой пока 29 человек, на момент первого собрания (оно прошло на последней неделе августа) медицинские карты были всего у четверых, поэтому мы надеемся быть в первых рядах. Как видите, пока наш квест не пройден до конца, ждем приглашения на адаптацию. Примерно за пару дней до прихода в детский сад нам понадобится сделать свежую справку от педиатра о том, что ребенок здоров. Говорят, что такие справки делают за 5 минут. Посмотрим. А пока расскажу, какие еще новшества внесла пандемия в процесс посещения детского учреждения:

Детей воспитатели принимают на улице.

Работают все возможные входы в здание, чтобы развести потоки.

Родителей в группы не пускают. Шкафчики вне нашего контроля. Боже, что же там будет твориться!

Ребятам обязательно проводят термометрию.

При малейшем подозрении на болезнь ребенка выводят из группы.

Более того, родители заболевшего должны позвонить в сад и сообщить поставленный диагноз, так как при коронавирусе и некоторых других инфекционных заболеваниях группа сразу же закрывается на карантин.

Группы наполняются на 70%. То есть дети могут перемещаться в другие незаполненные группы. Это, пожалуй, единственный минус.

Как мама, которая отдает в обычный городской сад уже третьего ребенка, я не могу не отметить, что все вышеперечисленное (кроме последнего) — еще одно позитивное изменение, которое внес в организацию работы детских садов уже не раз упомянутый всуе коронавирус. Ведь соблюдение этих несложных правил автоматически исключает появление в группе сопливых/кашляющих детей, а также малышей, которым страшно занятые родители сбили рано утром высокую температуру и запихали в детское учреждение, где они благополучно заразили всех остальных (я не выдумываю, такое часто бывало, воспитатели не раз жаловались в приватной беседе). Хорошо ведь, если это не вернется? Лично я очень надеюсь.