Как выбрать арбуз и вернуть его, если он плохой

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Арбузная пора
С приходом августа прилавки продуктовых магазинов и уличные палатки начинают пестреть зелеными и желтыми красками. Наступает пора массовых продаж бахчевых культур. Ценник на них ещё не снизился и держится от 25 до 45 рублей за килограмм. Поэтому если вы купили большой арбуз, а он оказался неспелым или испорченным, будет обидно, в том числе и из-за зря потраченных денег. На днях Роспотребнадзор выпустил подробные рекомендации, как выбрать спелый и качественный арбуз. Также мы узнали, как вернуть обратно продавцу гигантскую ягоду, если она окажется не тем, за кого себя выдавала.
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Где и как должны продаваться бахчевые
Продажа арбузов, дынь в необорудованных для этого местах запрещена. Чаще всего недобросовестные продавцы используют для торговых точек обочины трасс и пыльные городские дороги. В Роспотребнадзоре предупреждают, что этот товар, скорее всего, не прошел необходимую санитарную экспертизу. Помните, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.
Место продажи бахчевых должно быть огорожено и находиться под навесом. У добросовестных продавцов арбузы находятся в тени, а не под прямыми солнечными лучами. Товар лежит на специальных стеллажах, а не на земле. По требованию покупателя вырезать кусочек на пробу строго запрещено. Также нельзя продавать по половинам. В месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы, предупреждают санитарные врачи.
— На открытом рынке в районе остановки у пединститута мы увидели, как продают арбузы по половинке. Они были ярко-красные, это нас привлекло. Половинка была большая, мы отдали за неё больше 150 рублей. Дома арбуз попробовали. Он оказался несладким. И косточки были маленькими. Но спасибо, что хоть не отравились, — рассказала о первом опыте покупки арбуза семья Ивановых.
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Как выбрать арбуз
Спелость арбуза никак не зависит от его размера, говорят в Роспотребнадзоре. Хороший зрелый арбуз достаточно крупный, имеет целостный покров, без вмятин и трещин. Цвет корки яркий и контрастный. Многие советуют брать «девочку». Различить можно по плоской, широкой стороне арбуза. Хороший признак — светлое пятно на боку, которое «отлежал» арбуз. Оно должно быть максимально желтым и даже оранжевым. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт звонкий звук, при сжатии вдоль — слабый хруст. Можно слегка продавить корку ногтем. Если она легко протыкается, значит, арбуз незрелый.
Мякоть арбуза может иметь разные оттенки красного. Её консистенция должна быть сочной, нежной, без слизи. На вкус – сахарная, сладкая. Семена качественного арбуза вызревшие, чёрного или коричневого цвета.
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Принесли арбуз домой
Перед тем как разрезать бахчевые плоды на дольки, обязательно тщательно вымойте арбуз или дыню теплой водой с мылом. Такая осторожность не случайна: частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, очень быстро размножаются, что может привести к кишечной инфекции, предупреждают санитарные врачи.
Разрезанные арбузы и дыни хранятся только в холодильнике. Не больше суток. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, есть его ни в коем случае нельзя. Он испорчен. Можно получить пищевое отравление.
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Внешний вид «неправильного арбуза»
Бывает, что арбуз на вкус сладкий и выглядит прилично. Но на деле приносит вред, потому что был накачен «химией». Но определить наличие нитратов в домашних условиях невозможно. Это можно сделать только лабораторным методом. Поэтому покупателям следует быть просто внимательными, разглядеть цвет мякоти. У «плохого» арбуза он интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого. У «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, а в норме она должна искриться крупинками. И помните, основные вредные вещества, если они в арбузе есть, находятся около корки. Поэтому грызть арбузы до самого основания нежелательно.
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Как выбрать дыню
Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат. Если запаха нет, этот плод покупать не стоит.
— Бывает, на вид дыня невзрачная, маленькая «колхозница», а разрезаешь, пробуешь, просто мёд! Или, наоборот, берешь красивую, ровную «торпеду», а на вкус — вата. Аромат есть, но нисколько не сладко, — рассуждает любитель дынь Петр Иванов.
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Плюсы и минусы бахчевых
Арбуз – продукт полезный, если употреблять его в меру. Он содержит много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевую кислоту. Богат микроэлементами: магнием, калием и природным антиоксидантом – ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. А ещё арбуз используют как мочегонное средство, снимающее отеки. Врачи советуют его добавлять в рацион при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.
Но в Роспотребнадзоре напоминают: арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара. Поэтому людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы надо их есть с осторожностью и в небольших количествах. То есть не более 100 граммов за один прием пищи. В таких же объемах следует давать бахчевые и маленьким детям.
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Как вернуть некачественный продукт?
Если арбуз несладкий, белого цвета или с привкусом, однозначно этот продукт некачественный. И его следует вернуть. Даже ещё при покупке. Заранее следует обговорить этот момент с продавцом, задав ему прямой вопрос: «Что делать, если арбуз окажется плохим?»
— Получается, что это некачественный товар. Его можно вернуть обратно и написать заявление на месте о возврате денег. В стационарном месте, на рынках, сезонных ярмарках проблем с этим не будет. А если место несанкционированное, вам выдали арбуз без чека, вернуть его трудно. Но, как правило, адекватные продавцы не упираются и, если арбуз действительно плохой, покупателю идут навстречу, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
У продавцов бахчевых культур должен быть с собой весь пакет сопроводительных документов, где должны подтверждаться качество и безопасность их товара (сертификат, декларация). Потребитель имеет право все это запросить на месте. Сами торговцы должны иметь личные медкнижки, работать в свежей одежде. Торговая точка должна быть чистой, без скопления мусора.
Сейчас в Роспотребнадзоре готовятся выйти в рейд по торговым точкам с бахчевыми культурами. Специалисты должны проверить места продаж во Владимире на соблюдение всех СанПиНов.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
Обсуждение 2
А на деле все покупают на улице, да еще и половинки-четвертинки
я не покупаю на улице ни на юге, ни у нас. на юге можно в частные дома и к прилавку в поле зайти и купить. только там стоит 28 рублей, а у нас 21