Как выбрать арбуз и вернуть его, если он плохой

Продажа арбузов, дынь в необорудованных для этого местах запрещена. Чаще всего недобросовестные продавцы используют для торговых точек обочины трасс и пыльные городские дороги. В Роспотребнадзоре предупреждают, что этот товар, скорее всего, не прошел необходимую санитарную экспертизу. Помните, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

Место продажи бахчевых должно быть огорожено и находиться под навесом. У добросовестных продавцов арбузы находятся в тени, а не под прямыми солнечными лучами. Товар лежит на специальных стеллажах, а не на земле. По требованию покупателя вырезать кусочек на пробу строго запрещено. Также нельзя продавать по половинам. В месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы, предупреждают санитарные врачи.

— На открытом рынке в районе остановки у пединститута мы увидели, как продают арбузы по половинке. Они были ярко-красные, это нас привлекло. Половинка была большая, мы отдали за неё больше 150 рублей. Дома арбуз попробовали. Он оказался несладким. И косточки были маленькими. Но спасибо, что хоть не отравились, — рассказала о первом опыте покупки арбуза семья Ивановых.