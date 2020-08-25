Как связан Иван Грозный с Владимирским краем?

Какое село нынешнего Судогодского района основал Иван Грозный в том месте, где получил радостное известие о рождении сына во время своего Казанского похода?

Что произошло с Иваном Грозным в месте впадения реки Судогды в Клязьму, которое позднее нарекли Спас-Купалищем?

В месте слияния Судогды и Клязьмы будущий первый царь Руси принял свое крещение в православную веру

Во время похода на Казань Иван Грозный вместе со своим войском заночевал в этом месте. Во сне ему явился образ Богоматери, которая известила его о победе над Казанским ханством, если он и его воины искупаются одновременно и в Судогде, и в Клязьме

В жаркий день Иван Грозный, возвращавшийся после взятия Казани в Москву, решил искупаться и начал тонуть. Призвав на помощь Спасителя, царь дал обет выстроить здесь храм, если останется жив, и тотчас чудесным образом был спасен