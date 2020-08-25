Как связан Иван Грозный с Владимирским краем?

Тит-Смарагд-Иоанн Васильевич Рюрик – именно так при крещении назвали самого противоречивого из всех русских царей Ивана Грозного. Кстати, недавно программа «Точка на карте» сделала отдельный выпуск про Александровскую слободу, резиденцию первого русского царя. Историки неоднозначны в своих оценках его деятельности. Они считают, что он был великий, благочестивый и достойный того, чтобы его канонизировали, другие, наоборот, видят в нем тирана, жестокого палача и осквернителя христианских святынь. Годы его правления – это невероятные злодеяния, насилие, казни, опричнина и одновременно вершина процветания княжества Московского, вышедшего на более высокий статус. В эти годы проводились реформы, благодаря которым государство становилось могущественнее. Грозный монарх сумел увеличить территорию страны почти в два раза, при этом она занимала площадь большую, чем вся Европа. Пройдите этот тест и вспомните, как тесно переплелись история нашего края и жизнь грозного царя.
Обсуждение 1
У меня 8 из 10!:-)посещение Алексанрова не прошло даром!!:-)