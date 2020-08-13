Как сэкономить на сборах ребёнка в школу

Некоторые родители в этом году не пожалели накопившиеся на банковских картах бонусы и потратили их на канцтовары. Раньше, говорят, они шли на косметику. Но вообще перед любой тратой лучше провести сначала домашнюю ревизию. Попросите детей собрать все оставшиеся ручки и карандаши, которые можно ещё использовать. Дети тоже должны экономить, беречь домашний бюджет. Сами канцтовары можно закупить на оптовых сайтах либо на ярмарках-распродажах. Во владимирских гипермаркетах они сейчас в самом разгаре.

А вот ещё одна хитрость от владимирской мамочки Дарьи: «Я закупаю канцтовары из расчёта только на первую четверть учёбы. Потом на этот товар, как правило, открываются скидки».