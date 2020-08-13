Как сэкономить на сборах ребёнка в школу

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Сколько стоит форма
Одна из самых дорогостоящих статей расходов школьника — форма. Дресс-код в образовательных учреждениях из-за пандемии никто не отменял. Если старшеклассникам в ряде школ разрешают просто придерживаться делового стиля, к младшему и среднему звену поблажек нет. В фирменных магазинах школьная форма стоит, как и в прошлом году, — от 2000 рублей за сарафан для девочки или брюки для мальчика, и столько же придется отдать за рубашку или блузку. В гипермаркетах на распродажах их стоимость в два, а то и в три раза ниже. Если же ребенок за лето не особо вырос — можно перетряхнуть прежний гардероб, отстирать, отбелить и донашивать.
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Одежда от старшей сестры
— У меня две дочки-школьницы, одна идет в 4-й класс, другая в 9-й. Этим летом мы сначала перетрясли вещи, оставшиеся от старшей, чтобы понять, что подойдет младшей, — рассказывает Анна, мама двух девочек. — Прежде мы к 1 сентября чаще покупали новую одежду. А теперь перемерили все юбки, брюки, проверили антресоли. В этом году также стали ориентироваться на скидки и бюджетный вариант формы — не из фирменных текстильных магазинов, а из простых «Копеечек», гипермаркетов.
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Школьный секонд-хенд
Ещё один вариант сэкономить на детской одежде — посмотреть объявления в Интернете. Например, на «Авито» владимирцы давно выкладывают детскую форму по очень демократичным ценам — по 300-500 рублей. Многие покупают одежду в секонд-хендах, где текстиль проходит предварительную обработку перед продажей. По Владимиру более 10 таких точек. Школьную форму там не всегда можно найти, но блузки и рубашки для детей подобрать реально. А также спортивные костюмы. Разница в цене с магазинной будет существенной.
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Канцтовары: проведите домашнюю ревизию
Некоторые родители в этом году не пожалели накопившиеся на банковских картах бонусы и потратили их на канцтовары. Раньше, говорят, они шли на косметику. Но вообще перед любой тратой лучше провести сначала домашнюю ревизию. Попросите детей собрать все оставшиеся ручки и карандаши, которые можно ещё использовать. Дети тоже должны экономить, беречь домашний бюджет. Сами канцтовары можно закупить на оптовых сайтах либо на ярмарках-распродажах. Во владимирских гипермаркетах они сейчас в самом разгаре.
А вот ещё одна хитрость от владимирской мамочки Дарьи: «Я закупаю канцтовары из расчёта только на первую четверть учёбы. Потом на этот товар, как правило, открываются скидки».
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Рюкзак - вещь прочная
Ценовая политика на рюкзаки везде примерно одинаковая. В среднем они стоят от 1000 до 2000 рублей. Но если старый рюкзак ещё выполняет свои функции — его можно просто привести в порядок.
— У меня дочка отходила первый и второй класс с одним рюкзаком. Прошлым летом я его активно постирала. Правда, на этот год всё-таки будем покупать новый, но, в принципе, один рюкзак на два года учёбы – это нормально, — считает мама Кристина.
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Выстраивайте логистику
Опытные родители знают: покупать всё в одном месте не стоит. В одном магазине выгоднее брать обувь, в другом – банты и резинки для волос. Список нужно держать в голове и обращать внимание на акции. Лучше всего поход по магазинам делать в одиночку, чтобы не набрать лишнего «по просьбам учащихся». Старшеклассники, кстати, уже сами могут обновлять свои запасы канцтоваров. Не забывая, конечно, потом отчитаться перед родителями.
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Помощь благотворительных организаций
Если ваша семья признана малоимущей и ваш доход меньше прожиточного минимума (около 11-12 тысяч рублей на человека), то вы имеет право получить помощь от органов соцзащиты. Для детей из таких семей предусмотрена финансовая поддержка на покупку школьной формы и канцелярских принадлежностей. Также вы можете встать на учёт во владимирском отделении «Российского детского фонда». Сейчас там зарегистрированы 600 семей и 2000 детей. Все регулярно получают волонтерскую помощь. Совсем скоро фонд вручит им рюкзаки и школьные ранцы. И будет готовить подарки уже на Новый год.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
Обсуждение 1
Дорого нынче в школу собраться