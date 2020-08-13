Как сэкономить на сборах ребёнка в школу

Советы владимирских мам

  1. Сколько стоит форма

    Одна из самых дорогостоящих статей расходов школьника — форма. Дресс-код в образовательных учреждениях из-за пандемии никто не отменял. Если старшеклассникам в ряде школ разрешают просто придерживаться делового стиля, к младшему и среднему звену поблажек нет. В фирменных магазинах школьная форма стоит, как и в прошлом году, — от 2000 рублей за сарафан для девочки или брюки для мальчика, и столько же придется отдать за рубашку или блузку. В гипермаркетах на распродажах их стоимость в два, а то и в три раза ниже. Если же ребенок за лето не особо вырос — можно перетряхнуть прежний гардероб, отстирать, отбелить и донашивать.

  2. Одежда от старшей сестры

    — У меня две дочки-школьницы, одна идет в 4-й класс, другая в 9-й. Этим летом мы сначала перетрясли вещи, оставшиеся от старшей, чтобы понять, что подойдет младшей, — рассказывает Анна, мама двух девочек. — Прежде мы к 1 сентября чаще покупали новую одежду. А теперь перемерили все юбки, брюки, проверили антресоли. В этом году также стали ориентироваться на скидки и бюджетный вариант формы — не из фирменных текстильных магазинов, а из простых «Копеечек», гипермаркетов.

  3. Школьный секонд-хенд

    Ещё один вариант сэкономить на детской одежде — посмотреть объявления в Интернете. Например, на «Авито» владимирцы давно выкладывают детскую форму по очень демократичным ценам — по 300-500 рублей. Многие покупают одежду в секонд-хендах, где текстиль проходит предварительную обработку перед продажей. По Владимиру более 10 таких точек. Школьную форму там не всегда можно найти, но блузки и рубашки для детей подобрать реально. А также спортивные костюмы. Разница в цене с магазинной будет существенной.

    Фото: begeton.com

  4. Канцтовары: проведите домашнюю ревизию

    Некоторые родители в этом году не пожалели накопившиеся на банковских картах бонусы и потратили их на канцтовары. Раньше, говорят, они шли на косметику. Но вообще перед любой тратой лучше провести сначала домашнюю ревизию. Попросите детей собрать все оставшиеся ручки и карандаши, которые можно ещё использовать. Дети тоже должны экономить, беречь домашний бюджет. Сами канцтовары можно закупить на оптовых сайтах либо на ярмарках-распродажах. Во владимирских гипермаркетах они сейчас в самом разгаре.

    А вот ещё одна хитрость от владимирской мамочки Дарьи: «Я закупаю канцтовары из расчёта только на первую четверть учёбы. Потом на этот товар, как правило, открываются скидки».

  5. Рюкзак - вещь прочная

    Ценовая политика на рюкзаки везде примерно одинаковая. В среднем они стоят от 1000 до 2000 рублей. Но если старый рюкзак ещё выполняет свои функции — его можно просто привести в порядок.

    — У меня дочка отходила первый и второй класс с одним рюкзаком. Прошлым летом я его активно постирала. Правда, на этот год всё-таки будем покупать новый, но, в принципе, один рюкзак на два года учёбы – это нормально, — считает мама Кристина.

  6. Выстраивайте логистику

    Опытные родители знают: покупать всё в одном месте не стоит. В одном магазине выгоднее брать обувь, в другом – банты и резинки для волос. Список нужно держать в голове и обращать внимание на акции. Лучше всего поход по магазинам делать в одиночку, чтобы не набрать лишнего «по просьбам учащихся». Старшеклассники, кстати, уже сами могут обновлять свои запасы канцтоваров. Не забывая, конечно, потом отчитаться перед родителями.

  7. Помощь благотворительных организаций

    Если ваша семья признана малоимущей и ваш доход меньше прожиточного минимума (около 11-12 тысяч рублей на человека), то вы имеет право получить помощь от органов соцзащиты. Для детей из таких семей предусмотрена финансовая поддержка на покупку школьной формы и канцелярских принадлежностей. Также вы можете встать на учёт во владимирском отделении «Российского детского фонда». Сейчас там зарегистрированы 600 семей и 2000 детей. Все регулярно получают волонтерскую помощь. Совсем скоро фонд вручит им рюкзаки и школьные ранцы. И будет готовить подарки уже на Новый год.

    Татьяна Данилова

    Фото «Призыва»
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