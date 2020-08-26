Как отправиться в путешествие по России с кэшбеком до 15 000 рублей

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Какие сроки и кто может рассчитывать на субсидию
Если вы в ближайшее время собрались в путешествие по России, то у вас есть все шансы получить субсидию на отдых, или кэшбек за путешествия. Это проект Федерального агентства по туризму, в рамках которого ( при соблюдении определённых условий) можно выгодно путешествовать по стране в этом году. Программа возврата денежных средств за путешествия по России стартовала в ночь с 20 на 21 августа и закончится 28 августа, поэтому следует поторопиться. Участником проекта может стать любой гражданин РФ, можно взять с собой членов семьи или друзей. Минимальная продолжительность поездки От 5 дней (4 ночей). Максимальное количество дней не ограничено.
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Какова цель программы
Цель состоит в том, чтобы внутренний туризм стал более доступным, и как можно больше наших соотечественников увидели прекрасные места нашей страны.
— В этом сезоне, когда интерес туристов переориентирован с выездного туризма на внутренний, открываются широчайшие возможности для того, чтобы заглянуть в неизведанные уголки нашей необъятной страны, — говорит Яна Полякова директор турфирмы «Золотые пески, — и что самое интересное, туристы, возвращаясь из путешествий, отмечают неожиданно для себя, что что не только за границей можно отдыхать увлекательно и комфортно.
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За какие путешествия можно получить возврат
Полный список туроператоров, участвующих в программе, указан на официальном сайте программы. Посмотреть можно здесь.
— У нас и наших коллег уже сложился ассортимент туров по России в различных направлениях. Отработанные маршруты позволяют держать высокий уровень услуг, — комментирует руководитель отдела внутреннего туризма владимирской компании «Бигртанстур» Ольга Гордеева, — Сейчас эти туры адаптированы к программе возврата денежных средств».
За покупку каких туров можно получить возврат?
- За туристические пакеты у туроператоров: транспорт (перелет, ж/д проезд или автобусный проезд) и проживание в классифицированных гостиницах от 4 ночей;
- круизные туры от 4 ночей по рекам и морям страны;
- железнодорожные туры с ночевками в поезде и/или отелях;
- проживание в классифицированных гостиницах от 4 ночей.
- Кешбэк предоставляется как при покупке готовых туров у туроператоров, так и при организации самостоятельного путешествия и бронирования только отеля.
- Возврат выплачивается при покупке на сайтах партнеров, участвующих в программе.
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Как получить возврат за отдых
- Зарегистрируйте карту «Мир» в программе лояльности платёжной системы;
- Выберите турпакет или просто проживание в отеле (от 4 ночей, от 25 000 рублей) у партнеров-участников программы. Их список опубликован на портале мирпутешествий.рф
- Оплатите тур онлайн картой «Мир» до 28.08.2020 на сайте отеля или туроператора;
- Возврат денежных средств придёт на карту в течение 5 рабочих дней.
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Какую сумму можно вернуть
Сумма возврата зависит от стоимости путешествия. Стоимость путешествия — это общая стоимость турпакета (переезд, проживание, питание, трансфер, экскурсии) или просто проживания в гостинице всех участников поездки на весь срок отдыха. Вся стоимость оплачивается единоразово по карте платежной системы «Мир».
Размер кэшбэка следующий:
- Туры от 25 000 до 49 999.99 рублей – возврат 5 000 рублей.
- Туры от 50 000 до 74 999.99 рублей – возврат 10 000 рублей.
- Туры от 75 000 рублей – возврат 15 000 рублей.
- При стоимости тура менее 25 000 рублей возврат не начисляется.
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Какие сроки оплаты и путешествий
Поездка должна быть оплачена с 21 августа по 28 августа 2020 года и начаться до 20 декабря 2020 года включительно. Для отдельных регионов начало поездки по программе доступно только с 1 октября до 20 декабря 2020 года:
- Алтайский Край и Республика Алтай;
- Калининградская область;
- Республика Крым и Севастополь;
- Краснодарский край;
- Ставропольский край.
Путешествие должно завершиться до 31 декабря 2020 года. Оплатить путешествие картой или наличными в офисе туроператора или гостиницы нельзя, только онлайн картой «Мир» на сайте выбранного туроператора или гостиницы.
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Можно ли купить несколько туров
Можно купить несколько туров или предложений отелей в период действия программы, но возврат по каждой карте «Мир» начисляется только один раз. Чтобы получить возврат с каждого тура, приготовьте несколько карт «Мир». Максимальное количество карт, на которые будет начислен возврат одному человеку, зарегистрированному в программе лояльности – 3 карты «Мир». Вы можете оплатить путешествие картой любого банка, главное, чтобы эта карта была картой «Мир».
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Можно ли поменять направление после покупки или отменить путешествие
Предусмотрена возможность поменять поменять направление или отель после окончания программы. Если при внесении изменений в приобретенный турпакет не проводится операция отмены покупки, возврат за путешествие сохраняется. В случае отмены покупки тура или отеля стоимость вернется вам на карту, а начисленный возврат будет списан (удержан).
В случае отказа от поездки оформляется отмена покупки. Возврат производится на платежную карту, с которой была произведена оплата. Возврат возможен только безналичным платежом. Стоимость субсидии подлежит возврату в электронном виде. Эта операция будет произведена платежной системой автоматически.
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Как избежать мошенничества
Программа очень масштабная, и есть большой шанс, что мошенники захотят воспользоваться этим и обмануть вас. Чтобы не потерять деньги, достаточно соблюдать следующие правила:
- Оплачивайте поездки только на тех сайтах, ссылки на которые размещены на официальной странице программы: мирпутешествий.рф.
- Если в социальных сетях или на других сайтах вы увидите рекламу тура с очень заманчивой ценой и моментальными выплатами, скорее всего, это мошенники. Не переходите по незнакомым ссылкам.
- Если вам звонят с неизвестного номера и обещают вернуть деньги за отдых или предлагают оплатить путевку, а также спрашивают данные карты, не продолжайте разговор. Организаторы программы никогда не спросят данные карты. Эту информацию нельзя разглашать даже сотрудникам банков.
- Если вам на почту пришло неожиданное письмо со ссылкой на покупку билетов/получение возврата, будьте внимательны, это может быть мошеннический сайт.
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