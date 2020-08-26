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Как отправиться в путешествие по России с кэшбеком до 15 000 рублей

Предложение доступно до 28 августа

  1. Какие сроки и кто может рассчитывать на субсидию

    Если вы в ближайшее время собрались в путешествие по России, то у вас есть все шансы получить субсидию на отдых, или кэшбек за путешествия. Это проект Федерального агентства по туризму, в рамках которого  ( при соблюдении определённых условий) можно выгодно путешествовать по стране в этом году.  Программа возврата денежных средств за путешествия по России стартовала  в ночь с 20 на 21 августа и закончится 28 августа, поэтому следует поторопиться. Участником проекта может стать любой гражданин РФ, можно  взять с собой членов семьи  или друзей. Минимальная  продолжительность поездки От 5 дней (4 ночей). Максимальное количество дней не ограничено.

    Путешествия по России,туризм, горы

    Фото: i.ytimg.com

  2. Какова цель программы

    Цель состоит в том,  чтобы внутренний туризм  стал более доступным, и как можно больше наших соотечественников увидели прекрасные места нашей страны.

    — В этом сезоне, когда интерес туристов переориентирован с выездного туризма на внутренний, открываются широчайшие возможности для того, чтобы заглянуть в неизведанные уголки нашей необъятной страны, — говорит Яна Полякова директор турфирмы «Золотые пески, — и  что самое интересное, туристы, возвращаясь из путешествий, отмечают неожиданно для себя, что что не только за границей можно отдыхать увлекательно и комфортно.

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    Фото: мирпутешествий.рф

  3. За какие путешествия можно получить возврат

    Полный список туроператоров, участвующих в программе, указан на официальном сайте программы. Посмотреть можно здесь.

    — У нас и наших коллег уже сложился ассортимент туров по России в различных направлениях. Отработанные маршруты позволяют держать высокий уровень услуг, — комментирует руководитель отдела внутреннего туризма владимирской компании «Бигртанстур» Ольга Гордеева, — Сейчас эти туры адаптированы к программе возврата денежных средств».

    За покупку каких туров можно получить возврат?

    • За туристические пакеты у туроператоров: транспорт (перелет, ж/д проезд или автобусный проезд) и проживание в классифицированных гостиницах от 4 ночей;
    • круизные туры от 4 ночей по рекам и морям страны;
    • железнодорожные туры с ночевками в поезде и/или отелях;
    • проживание в классифицированных гостиницах от 4 ночей.
    • Кешбэк предоставляется как при покупке готовых туров у туроператоров, так и при организации самостоятельного путешествия и бронирования только отеля.
    • Возврат выплачивается при покупке на сайтах партнеров, участвующих в программе.

  4. Как получить возврат за отдых

    • Зарегистрируйте карту «Мир» в программе лояльности платёжной системы;
    • Выберите турпакет или просто проживание в отеле (от 4 ночей, от 25 000 рублей) у партнеров-участников программы. Их список опубликован на портале мирпутешествий.рф 
    • Оплатите тур онлайн картой «Мир» до 28.08.2020 на сайте отеля или туроператора;
    • Возврат денежных средств придёт на карту в течение 5 рабочих дней.

  5. Какую сумму можно вернуть

    Сумма возврата зависит от стоимости путешествия. Стоимость путешествия — это общая стоимость турпакета (переезд, проживание, питание, трансфер, экскурсии) или просто проживания в гостинице всех участников поездки на весь срок отдыха. Вся стоимость оплачивается единоразово по карте платежной системы «Мир».

    Размер кэшбэка следующий:

    • Туры от 25 000 до 49 999.99 рублей – возврат 5 000 рублей.
    • Туры от 50 000 до 74 999.99 рублей – возврат 10 000 рублей.
    • Туры от 75 000 рублей – возврат 15 000 рублей.
    • При стоимости тура менее 25 000 рублей возврат не начисляется.

  6. Какие сроки оплаты и путешествий

    Поездка должна быть оплачена с 21 августа по 28 августа 2020 года и начаться до 20 декабря 2020 года включительно. Для отдельных регионов начало поездки по программе доступно только с 1 октября до 20 декабря 2020 года:

    • Алтайский Край и Республика Алтай;
    • Калининградская область;
    • Республика Крым и Севастополь;
    • Краснодарский край;
    • Ставропольский край.

    Путешествие должно завершиться до 31 декабря 2020 года.  Оплатить путешествие картой или наличными в офисе туроператора или гостиницы нельзя, только онлайн картой «Мир» на сайте выбранного туроператора или гостиницы.

  7. Можно ли купить несколько туров

    Можно  купить несколько туров или предложений отелей в период действия программы,  но возврат по каждой карте «Мир» начисляется только один раз. Чтобы получить возврат с каждого тура,  приготовьте несколько карт «Мир». Максимальное количество карт, на которые будет начислен возврат одному человеку, зарегистрированному в программе лояльности – 3 карты «Мир». Вы можете оплатить путешествие картой любого банка, главное, чтобы эта карта была картой «Мир».

    Карта "МИР", банковская карта

    Фото: o-krohe.ru

  8. Можно ли поменять направление после покупки или отменить путешествие

    Предусмотрена возможность поменять поменять направление или отель после окончания программы. Если при внесении изменений в приобретенный турпакет не проводится операция отмены покупки, возврат за путешествие сохраняется. В случае отмены покупки тура или отеля стоимость вернется вам на карту, а начисленный возврат будет списан (удержан).

    В случае отказа от поездки оформляется отмена покупки. Возврат производится на платежную карту, с которой была произведена оплата. Возврат возможен только безналичным платежом. Стоимость субсидии подлежит возврату в электронном виде. Эта операция будет произведена платежной системой автоматически.

    Путешествия по России на поезде, железная дорога

  9. Как избежать мошенничества

    Программа очень масштабная, и есть большой шанс, что мошенники захотят воспользоваться этим и обмануть вас. Чтобы не потерять деньги, достаточно соблюдать следующие правила:

    • Оплачивайте поездки только на тех сайтах, ссылки на которые размещены на официальной странице программы: мирпутешествий.рф.
    • Если в социальных сетях или на других сайтах вы увидите рекламу тура с очень заманчивой ценой и моментальными выплатами, скорее всего, это мошенники. Не переходите по незнакомым ссылкам.
    • Если вам звонят с неизвестного номера и обещают вернуть деньги за отдых или предлагают оплатить путевку, а также спрашивают данные карты, не продолжайте разговор. Организаторы программы никогда не спросят данные карты.  Эту информацию нельзя разглашать даже сотрудникам банков.
    • Если вам на почту пришло неожиданное письмо со ссылкой на покупку билетов/получение возврата, будьте внимательны, это может быть мошеннический сайт.                         
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