Как отправиться в путешествие по России с кэшбеком до 15 000 рублей

Цель состоит в том, чтобы внутренний туризм стал более доступным, и как можно больше наших соотечественников увидели прекрасные места нашей страны.

— В этом сезоне, когда интерес туристов переориентирован с выездного туризма на внутренний, открываются широчайшие возможности для того, чтобы заглянуть в неизведанные уголки нашей необъятной страны, — говорит Яна Полякова директор турфирмы «Золотые пески, — и что самое интересное, туристы, возвращаясь из путешествий, отмечают неожиданно для себя, что что не только за границей можно отдыхать увлекательно и комфортно.