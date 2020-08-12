Как настроить ребенка на новый учебный год с учетом дистанционки

Владимирская область перешла к 3-му этапу снятия ограничений. А это значит, что 1 сентября наши дети, вероятнее всего, отправятся в школу в обычном режиме. До этого радостного события осталось меньше месяца. И как же подготовиться? Дистанционное обучение с конца марта, а потом трехмесячные летние каникулы всех нас достаточно сильно расслабили. Психолог Наталия Фельдман дает несколько практических советов.

Возвращаемся к школьному режиму

Во-первых, нужно возвращаться к школьному режиму. И это можно делать уже сейчас. Следите за тем, чтобы ваш ребенок раньше ложился спать, раньше вставал, постепенно приближайте время к реальному школьному времени. Чтобы к началу учебного года он вставал, к примеру, в 7 утра. Зачем это нужно? Если вы будете его жалеть, пусть еще деточка поспит, то первая учебная неделя-две для него будет связана с недосыпом. А это дополнительный источник стресса. Поэтому начинать нужно заранее.

Запасемся атрибутами школьной жизни

Во-вторых, обязательно сходите за школьными тетрадками, ручками, карандашами. И лучше взять с собой ребенка, какого бы возраста он ни был, чтобы он тоже включился в этот процесс. Возьмите учебники, которые дети не сдали из-за самоизоляции, проверьте, все ли они в наличии. И это тоже важный такой психологический момент символического завершения прошлого учебного года и включения в новый учебный год.

А если снова дистанционка?

Будем надеяться, что вторая волна нас минует и учеба продолжится в нормальном режиме. Практика показала, что у офлайн-обучения есть свои плюсы, которые дистанционное обучение не заменяет. Но если вдруг дистанционное обучение будет введено частично или полностью, о чем нужно помнить.

В режиме дня, когда ребенок весь день дома, нужно выделить учебные часы, часы для отдыха и часы для домашней работы.

Обязательно оборудовать рабочее место. Если нет отдельной комнаты, то это должен быть отдельный стол, уголок, куда ребенок в определенное время садится и занимается только учебой.

Некоторые родители, когда дистанционное обучение было, делали еще вариант условной школьной формы, чтобы ребенок лучше настраивался на учебу. У кого-то это работает, у кого-то нет. Если для вашего ребенка это значимый момент, который помогает ему собраться, значит, пусть переодевается. Если нет, можно на этом не настаивать.

Внимание и поддержка

Если ребенок идет в 1-й класс, то ему важны ваша поддержка и внимание. Интересуйтесь каждый вечер, как он себя чувствует, что интересного было в школе. Покажите ребенку, что вы включены в его жизнь, заинтересованы. Думаю, педагоги и сами будут прилагать все усилия для того, чтобы школьники вошли в нормальный режим.

Подведем итоги:

Уже сейчас постепенно переводите ребенка на школьный режим.

Иначе первые недели учебы грозят недосыпом и стрессом.

Сходите вместе за канцтоварами, подготовьте учебники для сдачи.

В случае ДО выделите ребенку отдельное рабочее место.

Определите время для учебы/отдыха/домашней работы.

Искренне интересуйтесь учебой ребенка, поддержите его!

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: shkolabuduschego.ru