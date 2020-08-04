Как изменится работа кинотеатров после их открытия

Гораздо больше требований к организации работы в кинотеатре. Перечислим основные. Все сотрудники должны пройти входной контроль с измерением температуры. В течение дня процедуру осмотра повторяют. Персонал, работающий непосредственно с посетителями должен носить маску и перчатки. Столы в кинобарах и скамейки в фойе должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Для посетителей обязаны организовать места обработки рук. Каждые два часа все контактные поверхности дезинфицируются. Интервалы между сеансами должны составлять не менее 30 минут. За это время в залах необходимо провести уборку с применением дезинфицирующих средств. Ручки и поверхности кресел должны быть обработаны. По возможности, в кинозалах рекомендуют установить рециркуляторы для обеззараживания воздуха.