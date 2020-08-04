Как изменится работа кинотеатров после их открытия

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Кинотеатрам и кинозалам разрешили работать
Свершилось! Кинотеатрам и кинозалам во Владимирской области разрешили работать. Очередное послабление выглядит логичным на фоне целой череды решений по открытию кафе, ресторанов, музеев и т.д. Еще в начале лета в интервью «Призыву» представители кинотеатров осторожно называли возможную дату открытия — середина июля. Однако переход региона на второй этап снятия ограничений по коронавирусу затянулся. И вот кривая суточного прироста новых случаев COVID-19 пошла вниз. Но даже открывшись, кинотеатры уже точно не будут работать по-прежнему. Роспотребнадзор обозначил правила (полностью их можно почитать здесь), которым придется следовать. Объясняем, что изменится для зрителей и сотрудников.
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Главное ограничение - наполняемость залов
Главное условие — это наполняемость залов. Помещение может быть заполнено только на 50%. Билеты должны продавать так, чтобы расстояние между зрителями было не менее одного метра. При этом Роспотребнадзор подчеркивает, что это ограничение не распространяется на зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе. Как будут проверять эти данные в кассах, в инструкции не прописано. Впрочем, как и механизм продажи билетов для людей, пришедших вместе, но не являющихся родственниками.
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Что еще изменится для зрителей
Помимо социальной дистанции в кинозале, в фойе и у касс зрителей ждет еще несколько изменений. Посетителям рекомендовано (именно это слово значится в документе Роспотребнадзора) носить маску. При покупке билетов советуют использовать бесконтактные способы оплаты. Для избежания очередей у входа в кинозал допуск туда должен быть организован не менее чем за 15 минут до начала сеанса. Т.е. можно прийти пораньше и спокойно занять место. Использование собственных ЗD-очков допускается без ограничений. Если берете очки кинотеатра, требуйте в индивидуальной упаковке или с дезинфицирующей салфеткой в комплекте.
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Сотрудников обяжут носить маски и перчатки
Гораздо больше требований к организации работы в кинотеатре. Перечислим основные. Все сотрудники должны пройти входной контроль с измерением температуры. В течение дня процедуру осмотра повторяют. Персонал, работающий непосредственно с посетителями должен носить маску и перчатки. Столы в кинобарах и скамейки в фойе должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Для посетителей обязаны организовать места обработки рук. Каждые два часа все контактные поверхности дезинфицируются. Интервалы между сеансами должны составлять не менее 30 минут. За это время в залах необходимо провести уборку с применением дезинфицирующих средств. Ручки и поверхности кресел должны быть обработаны. По возможности, в кинозалах рекомендуют установить рециркуляторы для обеззараживания воздуха.
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А что с репертуаром
С этим вопросом все гораздо сложнее. «Призыв» безуспешно пытался сегодня дозвониться в кассы кинотеатров Владимира. Возможно, разрешение на работу для них стало приятной неожиданностью. В любом случае, теперь у кинотеатров есть время подготовиться к открытию и принять первых после вынужденного простоя зрителей. По понятным причинам афиши на сайтах не обновляются. В конце июля министр культуры РФ сказала пару слов о «посткоронавирусном» репертуаре. Ольга Любимова подчеркнула, что на экраны выйдут легкие фильмы вроде романтических комедий. Скорее всего, отечественных. Вместе с вами будем ждать новостей.
Елена Пляскина
Фото: medikforum.ru
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