Исаак Левитан: какие картины он написал во Владимирском краю

30 августа 1860 года родился великий русский художник

30 августа отмечается 160-летний юбилей великого русского художника Исаака Левитана. Для Владимирской области это событие имеет особое значение. Несмотря на то, что исследователи творчества Исаака Ильича не выделяют «владимирский цикл» в творчестве художника, тем не менее около 20 своих работ он написал на нашей земле. Несколько месяцев 1892 года мастер провел в деревне Городок Покровского уезда. Ранее он гостил в имении Анны Тимофеевны Карповой, урожденной Морозовой, в Сушневе, бывал в имении графа Воронцова – селе Андреевское. Посещал Левитан родину декабриста Михаила Митькова — селе Варварино Юрьев-Польского уезда. Он был очарован неброской красотой владимирских пейзажей и создал в нашем краю около десятка своих знаменитых работ. Давайте вспомним их с помощью этого теста!

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