Исаак Левитан: какие картины он написал во Владимирском краю

30 августа отмечается 160-летний юбилей великого русского художника Исаака Левитана. Для Владимирской области это событие имеет особое значение. Несмотря на то, что исследователи творчества Исаака Ильича не выделяют «владимирский цикл» в творчестве художника, тем не менее около 20 своих работ он написал на нашей земле. Несколько месяцев 1892 года мастер провел в деревне Городок Покровского уезда. Ранее он гостил в имении Анны Тимофеевны Карповой, урожденной Морозовой, в Сушневе, бывал в имении графа Воронцова – селе Андреевское. Посещал Левитан родину декабриста Михаила Митькова — селе Варварино Юрьев-Польского уезда. Он был очарован неброской красотой владимирских пейзажей и создал в нашем краю около десятка своих знаменитых работ. Давайте вспомним их с помощью этого теста!

Какой «социальный пейзаж» написал Левитан в окрестностях деревни Пекша Покровского уезда? Сумерки Владимирка Шоссе осенью Правильно! Неправильно! - В какой картине художник запечатлел сохранившиеся до сих пор живописные пейзажи деревни Желтухино Покровского уезда? Лунная ночь в деревне Дача в лунный вечер Под вечер Правильно! Неправильно! - Для какой своей знаменитой картины делал наброски Левитан на реке Липна возле села Бормино Покровского уезда? У омута Пасмурный день Над вечным покоем Правильно! Неправильно! - У какой картины Репина в каталоге произведений художника, составленном академиком Грабарем, указано: «Писана в имении Сушнево – Болдино на реке Пекше, 1892 год»? Последние лучи Сосновый лес и речка Лесистый берег – сумерки Правильно! Неправильно! - При работе над какой картиной в Юрьев-Польском уезде Репина не могла остановить даже испортившаяся погода, в такой восторг его привел пейзаж? Июньский день Вид села Варварино Деревня на берегу реки Правильно! Неправильно! - Чей портрет приехал писать художник в село Варварино Юрьев-Польского уезда? Поэта Фёдора Тютчева Писателя Ивана Аксакова Декабриста Михаила Митькова Правильно! Неправильно! - Какое коммерческое название было дано левитановской картине «Нижегородка», написанной им в окрестностях села Сушнево Покровского уезда? Поезд в пути Огонек в ночи Полотно железной дороги, лунная ночь Правильно! Неправильно! - Какую картину написал художник на Кукушкинском озере, куда возили его на лошади местные жители? У озера Серый день Озеро. Серый день Правильно! Неправильно! - Какая картина была написана Репиным недалеко от многострадальной Владимирки? Сумрачный день Заросший пруд Последние лучи Правильно! Неправильно! - На какой картине художник запечатлел пейзаж, открывающийся из окна дома, где Левитан жил во время своего пребывания в деревне Городок Покровского уезда? Под вечер Летний день Постой в деревне Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Исаак Левитан: какие картины он написал во Владимирском краю Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook