Ипотечные заемщики Сбербанка смогут застраховаться от недобровольной потери работы

Дочерняя страховая компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» предложила ипотечным заемщикам новый страховой продукт «Зеленые каникулы». Программа предусматривает страховую защиту клиента от 12 самых распространенных сценариев недобровольной потери работы. Клиент застрахован на случай сокращения штата, ликвидации предприятия, несоответствия занимаемой должности, неудовлетворительного прохождения испытательного срока, по соглашению сторон и так далее.

При реализации риска страховая компания будет компенсировать клиенту ипотечные расходы до тех пор, пока он не найдет новую работу, но не дольше 6 месяцев. Страховая выплата начисляется с 15-го дня после увольнения. По выбору клиента деньги могут выплачиваться ежемесячно либо единовременно после трудоустройства (такой вариант подойдет людям, имеющим собственные средства).

Удобно, что для получения выплаты не понадобится справка из центра занятости: достаточно предоставить паспорт и трудовую книжку или воспользоваться мобильным приложением «СберОсмотр».

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Страхование от потери работы сейчас особенно актуально: хотя многие уже вернулись к привычному образу жизни, чувство неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне сохраняется. Основной страх заемщика кроется в потере работы и, как следствие, ухудшении финансового положения. Наша программа подразумевает, что при наступлении страхового случая на протяжении 6 месяцев у клиента будут деньги на погашение ипотеки. Это позволит не допустить просрочки и сохранить положительную кредитную историю, при этом срок кредита не увеличится. Скоро другая наша дочерняя компания, ʺСбербанк страхование жизниʺ, предложит аналогичный продукт для заемщиков потребительских кредитов».

Подключить «Зеленые каникулы» можно в любом отделении Сбербанка в Москве при оформлении ипотечного кредита. С 26 августа программа будет доступна к оформлению в любом центре ипотечного кредитования по всей России. Стоимость полиса зависит от размера ежемесячного платежа по ипотеке и в среднем составляет 3,5 тыс. рублей. Срок страхования по программе — 1 год.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

ООО СК «Сбербанк Страхование» — дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2019 год составил 20 млрд руб. (по данным МСФО). Входит в топ-10 универсальных страховых компаний РФ по объему сборов. Рейтинговый класс по шкале «Эксперт РА» — ruAAА.